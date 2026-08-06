Oferta superior a 10 millones de dólares por Milton Delgado que Boca ya rechazó: los detalles

Desde la MLS buscan al volante xeneize, pero la oferta formal que realizaron por su pase no deja conforme al cuadro de la Ribera.

La noticia del jueves en el Mundo Boca. Luego de la gran victoria en el Ducó ante Estudiantes por 1 a 0, llegó una oferta desde Estados Unidos por una de las figuras del partido: Milton Delgado.

En concreto, desde el Atlanta United de la MLS se mostraron interesados en el volante central y realizaron una oferta de ocho cifras que ya tuvo respuesta negativa de Boca. Sí, el equipo dirigido por el Tata Martino ofertó más de 10 millones por un porcentaje alto del pase de Delgado, pero para el Xeneize fue insuficiente.

La propuesta formal fue superior a los 10 millones brutos y desde Boca consideraron que se requerían otros montos para desprenderse de su joya. Más precisamente, la cláusula de 20 millones de dólares, que ya subió a 25 millones al haber comenzado el torneo.

Milton Delgado, mediocampista de Boca.

Cabe destacar que en este mercado de pases fue pretendido por el Trabzonspor de Turquía, donde hubo una oferta por 8 millones que Boca rechazó, y un sondeo de parte del Como de Italia, sin propuestas formales.

El elogio reciente de Paredes a Delgado

Luego del triunfo ante Estudiantes, el capitán de Boca habló del partido y de cómo lo ayuda Delgado en el mediocampo: “Me siento bien, Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacibar nos da mucho despliegue, entonces me siento muy cómodo con ellos. Ojalá podamos seguir ayudando al equipo”.

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Y cerró, explicando por qué le dejó la cinta de capitán a Delgado: “Entre comillas es un premio por cómo se entrena, es un chico que escucha mucho y es muy humilde. Ojalá siga por este camino que tiene un gran futuro”.

Los números de Milton Delgado en Boca

Desde su estreno como profesional en el Xeneize, Delgado acumuló un total de 69 partidos con la camiseta azul y oro, donde dio dos asistencias y todavía no consiguió ganar títulos. Con 21 años, y una cotización de 10 millones de euros, Milton podría ser la próxima gran venta de Boca.

Y un dato no menor: Milton Delgado tiene contrato con el club de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2029.

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En síntesis