El desconcierto de Flavio Briatore por el momento de Alpine: “No sé por qué no ganamos”

El italiano valoró estar cumpliendo el objetivo que se propuso para esta temporada, pero lamentó no tener más puntos en la tabla.

El crecimiento de Alpine en 2026 en comparación con la temporada anterior no es suficiente para Flavio Briatore. El asesor ejecutivo de la escudería aseguró estar cumpliendo el objetivo pautado antes del inicio del año, pero no encuentra explicaciones de por qué ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pueden luchar por podios.

“El año pasado le prometí a Renault que estaríamos en el top 6 al año siguiente. Lo conseguimos y quizá estemos en el top 5. Pero claramente, el top 6, pasando de la décima a la sexta posición, ya está ahí. Es lo que había prometido”, reconoció el italiano en diálogo con The Race.

En contraparte, soltó: “Pero estoy seguro de que este equipo… No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente”.

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“Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas. Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy“, soltó Briatore.

Y cuestionó: “No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo”.

Tabla del campeonato de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes – 379 puntos Ferrari – 307 puntos McLaren – 220 puntos Red Bull – 177 puntos RB – 66 puntos Alpine – 61 puntos Haas – 21 puntos Audi – 12 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

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Así está el campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (RB) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes del parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.