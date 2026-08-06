Franco Colapinto denunció que le robaron en Italia: “Ni la matera dejaron”

Durante sus vacaciones, el piloto argentino hizo público el hecho en sus redes sociales y fue irónico: "¿Quién hubiera dicho...?"

Tras una destacada primera mitad de temporada, Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones antes de meterse de lleno en la preparación para el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1. En ese contexto, el pilto argentino sufrió un disgusto en su descanso en Italia.

La Fórmula 1 está en Disney+

Aunque se lo tomó con el mejor humor, el de Alpine denunció a través de sus redes sociales que sufrió un robo. Con una historia y una publicación en el feed de su Instagram, Colapinto expuso los elementos que le desaparecieron y comentó todo con un tono irónico.

“Últimas fotos de esta ropa, mate, etc. Espero que los italianos que se los adueñaron lo disfruten”, soltó el piloto de la máxima categoría del automovilismo junto a emojis que señalaban enojo.

Luego, al compartir la publicación en sus historias, Colapinto enfatizó y volvió a mandar un mensaje cargado de ironía: “¿Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino…? Ni la matera dejaron, loco. Seguro que ni les gusta el mate”.

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Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes del parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.

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