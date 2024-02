Marcelo Gallardo no tendrá a Karim Benzema para el Clásico saudí ante Al Hilal

Vuelven los problemas para Marcelo Gallardo en relación a Karim Benzema. Es que el francés no estará disponible en Al Ittihad para el Clásico saudí este viernes 1 de marzo ante Al Hilal, actual líder de la Liga Profesional Saudí.

A pocas horas del duelo más importante de la fecha 22 de la Liga Profesional Saudí, Benzema no se pudo entrenar este jueves, en la última práctica que Gallardo dispuso para el equipo. Al parecer, una lesión deja afuera al ex Real Madrid del clásico.

De esta manera, Benzema es baja para el gran duelo del fútbol saudí este viernes entre Al Hilal y Al Ittihad en el Kingdom Arena de Riyadh. Es una ausencia sensible para el ‘Muñeco’, ya que el experimentado delantero venía sumando minutos importantes en los últimos partidos.

Nueva lesión de Karim Benzema, en plena levantada con Al Ittihad

Las lesiones empiezan a ser un problema recurrente para Karim Benzema. A finales de 2023, se ausentó durante los últimos entrenamientos debido a una molestia en el pie. Por este motivo, pidió licencia y viajó a Europa. Este fue el principio de lo que fue su disputa con Marcelo Gallardo.

Al ‘Muñeco’ no le gustó la actitud del francés, sobre todo al no llegar a los entrenamientos de ‘pretemporada’ del equipo. Por eso, decidió separarlo del plantel y no lo dejó viajar a Dubái para continuar con los entrenamientos de preparación para esta parte de la temporada.

La tensión en Al Ittihad pasó y Benzema, poco a poco, sumándose a los entrenamientos de forma profesional, volvió a ser tenido en cuenta por Gallardo. De hecho, jugó los últimos tres partidos de los ‘Tigres del Asia’ y, si bien, no anotó goles si dio dos asistencias (ante Navbahor y Al Wehda).

La gran cantidad de bajas de Al Ittihad para el Clásico saudí

Además de Karim Benzema, Al Ittihad cuenta con varias bajas para el Clásico saudí ante Al Hilal este viernes. Entre los nombres más destacados que no estarán para este encuentro aparecen Jota, Hamed Al Ghamdi, Muhannad Shanqeeti, Saad Al Mousa y Fawaz Al Sqoor, entre otros.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene una buena oportunidad para sacarle puntos al hasta ahora invicto líder de la Liga Profesional Saudí. Al Hilal lleva 59 puntos, producto de 19 victorias y dos empates en 21 partidos. Al Ittihad, en cambio, está en el quinto lugar con 37 unidades.