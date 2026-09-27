Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Francia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica y Francia se miden el lunes 28 de septiembre con el envión de un arranque perfecto para ambos en esta Liga de Naciones. Los dos ganaron de visitante en la primera fecha y ahora buscan confirmar esa versión en un duelo que siempre pesa en Europa.

Se juega la segunda jornada del grupo y ninguno quiere ceder terreno tan pronto. Francia llega como favorita, pero Bélgica tiene motivos para creer que puede complicarle el invicto.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bélgica viene de un triunfo contundente, 2-0 como visitante ante Italia, un resultado que le dio confianza y los primeros tres puntos del torneo. Está en la undécima posición de una tabla que reúne a 54 equipos, un lugar cómodo para empezar a soñar con algo más grande si sostiene ese nivel.

Francia también ganó en su debut, aunque con lo justo: 1-0 de visitante frente a Turquía. Esa victoria mínima la dejó en el puesto 21, pero con el objetivo cumplido de sumar de entrada. Ahora buscará mostrar una versión más sólida ante un rival de jerarquía.

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El historial entre Bélgica y Francia

El historial entre ambos es amplio y con ventaja clara para Francia: de 24 enfrentamientos, se impuso en 13, mientras que Bélgica ganó 5 y hubo 6 empates. En materia de goles la diferencia también es notoria, 45 para los franceses contra 27 de los belgas.

En el cruce más reciente, en octubre de 2024, Bélgica cayó 1-2 como local ante Francia, que además se quedó con el duelo anterior por 2-0. La paridad existió en otras épocas, pero en los últimos encuentros el dominio ha sido claramente francés.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies 18/05/2002 Francia vs. Bélgica 1-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Bélgica suma 3 puntos tras vencer a Italia.

suma 3 puntos tras vencer a Italia. Francia suma 3 puntos tras vencer a Turquía.