Como no podía ser de otra manera, Francia clasificó al próximo Mundial. Después de haber goleado 4-0 a Ucrania por una nueva fecha de las Eliminatorias Europeas con doblete de Kylian Mbappé y otros de Michael Olise y Hugo Ekitike, este jueves selló definitivamente el boleto a la Copa del Mundo 2026, en busca de alcanzar una nueva final como bien lo consiguió en las últimas dos ediciones.

El crack que deslumbra a todos en Real Madrid, mantiene su tremenda racha goleadora en el combinado nacional. De hecho, en lo que va de la competición, acumula 5 goles en 4 partidos y esta vez sirvió para romper el cero en el marcador y dar inicio a confirmar la presencia en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio del próximo año.

Lo cierto es que Francia selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Con el claro objetivo de tomarse revancha de la última final perdida ante la Selección Argentina en Qatar 2022, los galos se perfilan como uno de los principales candidatos a quedarse con el trofeo que se pondrá en disputa el próximo 19 de julio, cuando se lleve a cabo el partido decisivo por el título.

Michael Olise y Hugo Ekitike, delanteros de Francia. (Getty Images)

El desempeño de Francia en el grupo D de las Eliminatorias Europeas fue realmente contundente. Sin perder ningún partido hasta el momento, es líder con 13 puntos y le sacó 6 de ventaja a Islandia y Ucrania, que pelean por el segundo puesto. La zona en cuestión la completa Azerbaiyán, que apenas sumó una unidad en las 5 jornadas que se disputaron hasta ahora.

De esta manera, el combinado galo dirá presente en Norteamérica para disputar una nueva edición de la Copa del Mundo. Vale recordar que Francia viene de jugar las últimas dos finales, siendo campeón en 2018 tras vencer a Croacia por 4-2 y luego cayendo en una infartante definición ante Argentina, donde debió decidirse la consagración a través de la recordada tanda de penales.

Kylian Mbappe, máxima estrella de la selección de Francia. (Getty Images)

Así las cosas, una de las mejores selecciones del planeta ya aseguró su participación en el próximo Mundial. Como uno de los 3 o 4 principales candidatos a consagrarse campeón, irán en busca de su tercera estrella para agrandar aún más la historia del país europeo. Anteriormente, conquistó la Copa del Mundo en 1998 y 2018, pero ahora va por una más…

