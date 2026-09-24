Turquía vs. Francia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Francia llega como amplia favorita para el viernes 25 de septiembre, cuando visite a Turquía por la Liga de Naciones. El historial reciente entre ambos no deja demasiadas dudas sobre quién maneja mejor estos cruces.
Es una nueva fecha de la Liga de Naciones y ambas selecciones necesitan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo. Para Turquía es una chance de medirse ante una de las potencias europeas en su propia casa.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Turquía afronta este compromiso con la ambición de dar un golpe de local ante un rival de peso. El equipo turco sabe que necesita resultados en la Liga de Naciones para pelear arriba en su zona, y un partido así, contra Francia, es la prueba perfecta para medir en qué nivel está parado.
Francia, favorita indiscutida, llega a este cruce con la obligación de confirmar su jerarquía. El equipo francés sabe que en la Liga de Naciones no hay margen para relajarse, y visitar a Turquía representa una oportunidad para seguir sumando de manera sólida en la competencia.
El historial entre Turquía y Francia
El historial entre ambos favorece claramente a Francia, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos directos, con una sola victoria turca y un empate. La diferencia de goles también es contundente: 13 a favor de los franceses contra 5 de Turquía.
El duelo más reciente, en 2019, terminó 1-1 con Francia como local, pero antes de eso Turquía había dado la sorpresa goleando 2-0 en su casa. Más atrás en el tiempo, Francia impuso condiciones con triunfos claros, incluido un 4-0 en 1996 y un 3-2 en 2003.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.