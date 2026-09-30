¿Messi juega hoy? Las alineaciones del amistoso de la Selección Argentina vs. Bolivia

La Selección Argentina juega el primero de sus tres amistosos de esta fecha FIFA en Córdoba frente a Bolivia. Los detalles.

La Selección Argentina vuelve a ponerse la camiseta este miércoles por primera vez luego del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se mide ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 21:00 (hora Argentina), en el primer compromiso de la triple fecha FIFA programada para este receso.

La primera pregunta que surge tiene una respuesta negativa: Lionel Messi no jugará hoy. El astro rosarino fue preservado para este cruce en el interior del país y se sumará a la delegación más adelante.

La gran cita con el público argentino para ver al 10 será el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, encuentro que se proyecta como su despedida formal con la Albiceleste.

Posibles alineaciones

Scaloni aprovechará este cruce ante la Verde para rotar nombres, darle rodaje a futbolistas que buscan consolidarse y ensayar alternativas tácticas. El encuentro cuenta además con la particularidad de disputarse con un aforo reducido al 50% debido a una sanción disciplinaria impuesta por la FIFA.

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz; Matías Soule, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz y Lucas Chávez. DT: Oscar Villegas.

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Datos clave de Argentina vs. Bolivia

Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2026

Miércoles 30 de septiembre de 2026 Hora: 21:00 hs (Argentina)

21:00 hs (Argentina) Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina)

Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina) Transmisión en vivo: Telefe, TyC Sports, DSports y plataformas vía streaming (DGO, TyC Sports Play, Mi Telefe).

Los amistosos de Argentina en esta Fecha FIFA

Tras disputar este primer cotejo en Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni viajará a Buenos Aires para completar la serie internacional en el Estadio Monumental:

Argentina vs. Bolivia: Miércoles 30 de septiembre (Córdoba) Argentina vs. Burkina Faso: Sábado 3 de octubre (Buenos Aires) Argentina vs. Benín: Martes 6 de octubre (Buenos Aires)