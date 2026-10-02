Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones, con ambos todavía con chances de meterse entre los mejores del grupo.
No es un partido eliminatorio, pero cada punto pesa en una fase donde todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado en la tabla general del certamen.
Horario del partido
- Argentina: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Finlandia llega con un empate 0-0 de local ante Bielorrusia en su último compromiso, después de haber goleado 7-0 como visitante a San Marino. Son resultados dispares que la dejan con 4 puntos en dos presentaciones, en la mitad de la tabla general de la competencia.
Albania, en cambio, viene de dos victorias consecutivas: 3-0 como visitante frente a San Marino y 2-0 de local contra Bielorrusia. Con 6 unidades en dos partidos, se ubica más arriba que su rival en la clasificación general y llega con mejor ritmo a este cruce.
El historial entre Finlandia y Albania
El historial entre ambos tiene siete enfrentamientos, con ventaja para Finlandia, que ganó cuatro, perdió dos y empató uno, con 8 goles a favor contra 6 de Albania. Sin embargo, hace más de dos décadas que no se cruzan: el último antecedente data de 2002, cuando empataron 1-1. Antes de eso, Finlandia se había impuesto 2-0 como visitante en 2001.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
- Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.