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Liga de Naciones

Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones, con ambos todavía con chances de meterse entre los mejores del grupo.

No es un partido eliminatorio, pero cada punto pesa en una fase donde todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado en la tabla general del certamen.

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Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega con un empate 0-0 de local ante Bielorrusia en su último compromiso, después de haber goleado 7-0 como visitante a San Marino. Son resultados dispares que la dejan con 4 puntos en dos presentaciones, en la mitad de la tabla general de la competencia.

Albania, en cambio, viene de dos victorias consecutivas: 3-0 como visitante frente a San Marino y 2-0 de local contra Bielorrusia. Con 6 unidades en dos partidos, se ubica más arriba que su rival en la clasificación general y llega con mejor ritmo a este cruce.

El historial entre Finlandia y Albania

El historial entre ambos tiene siete enfrentamientos, con ventaja para Finlandia, que ganó cuatro, perdió dos y empató uno, con 8 goles a favor contra 6 de Albania. Sin embargo, hace más de dos décadas que no se cruzan: el último antecedente data de 2002, cuando empataron 1-1. Antes de eso, Finlandia se había impuesto 2-0 como visitante en 2001.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.
Redacción Bolavip
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