Techada y con una torre nueva: se filtró una foto de La Bombonera que quiere Juan Román Riquelme para Boca

En una presentación para socios de la institución salió a la luz una imagen con detalles de la obra final del estadio.

A lo largo de su mandato como presidente de Boca, Juan Román Riquelme manifestó que uno de sus principales deseos y objetivos es el de ampliar La Bombonera, con el fin de que el estadio pueda tener mayor capacidad para albergar hinchas en cada partido del equipo como local.

En este sentido, en las últimas horas se filtró en las redes sociales una imagen de cómo quedaría el estadio luego de las reformas que aún no se están llevando a cabo. La misma, salió a la luz en una presentación a un grupo de socios en uno de los salones internos del estadio.

En esta foto, se pueden ver dos detalles importantes que cambiarían la apariencia de La Bombonera. El primero de ellos es el techado en las cuatro tribunas, mientras que el segundo es la aparición de una torre de homenajes, que el club supo tener y que dejó de estar cuando Macri reformó la cancha.

La imagen que se filtró de la nueva Bombonera.

Por otro lado, en cuanto a este proyecto que tiene Riquelme de ampliar el estadio, la primera de las dos partes de las refacciones empezaría este año, con la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja, ya que el club recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, así como también los avales de la empresa Ferrosur Roca SA.

La segunda parte, estaría planeada para el 2027 y es más difícil de llevar a cabo. La misma, consta de la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, para poder crear tribunas en esa parte de La Bombonera.

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Cómo es el proyecto de ampliación de La Bombonera

La instalación de 18 ascensores mediante 4 torres exteriores a La Bombonera pensando en el armado de la cuarta bandeja. Será de menor tamaño que las tres existentes y se construirá en altura, pensando en los límites del recinto para el posterior techado.

Entre las remodelaciones, el campo de juego se correrá cuatro metros hacia las vías para facilitar las modificaciones en los palcos y se mudarán los bancos de suplentes para la zona contraria a la actual, quedando al lado del túnel del vestuario. Además, este será único y no tendrá división entre el local y el visitante.

Una vez finalizada la ampliación, con la nueva capacidad cercana a los 80.000 espectadores, la idea de Boca es techar la zona de tribunas, pero no el campo de juego.

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