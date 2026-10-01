Este jueves, el Millonario recibió muy buenas noticias con respecto a la evolución de las recuperaciones de ambos futbolistas.

Luego de la dura derrota como local de Huracán, River Plate inició un prolongado descanso generado por la fecha FIFA. De hecho, lo está aprovechando para recuperar a dos jugadores realmente determinantes y considerados como titulares por el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio. Se trata de Thiago Almada y de Tobías Andrada.

Los dos volantes sufrieron lesiones en el propio partido contra el Globo. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 padeció un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo, mientras que el mediocampista que llegó procedente de Vélez Sarsfield solamente protagonizó un golpe en el muslo derecho.

En medio de ese panorama, este jueves, Almada y Andrada comenzaron a trabajar con pelota, por lo que cuentan con serias posibilidades de estar a disposición de Ponzio para el partido del próximo sábado 10 de octubre contra Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien no es un hecho que dichos futbolistas podrán ver acción en un cotejo que River debe ganar o ganar para mantener sus aspiraciones actuales, los próximos entrenamientos serán absolutamente decisivos para continuar evaluando la evolución de las complicaciones físicas de ambos. Todavía hay nueve días por delante para conseguir ese objetivo.

No es un detalle menor que ambos jugadores habían sido convocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, bajo la órbita de la presente fecha FIFA en la que los recientes subcampeones mundiales chocarán frente a Bolivia -victoria consumada por 4-0-, Burkina Faso y Benín -cotejo en el que Lionel Messi se retirará del combinado nacional-.

Cabe destacar que Andrada es quien protagoniza un panorama algo más favorable que su compañero de equipo. Salvo algún imprevisto o alguna dificultad de último momento, el juvenil podría estar incluso desde el arranque contra los cordobeses. Por su parte, Almada apunta más a un lugar en el banco de los suplentes o a volver ante Sarmiento de Junín.

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Los próximos partidos de River

10/10 – River Plate vs. Estudiantes (Río Cuarto)

14/10 – Sarmiento (Junín) vs. River Plate

18/10 – Belgrano (Córdoba) vs. River Plate

25/10 – River Plate vs. Racing Club

1/11 – Boca Juniors vs. River Plate

Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

Thiago Almada y Tobías Andrada reanudaron entrenamientos con pelota tras sufrir lesiones.

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River Plate jugará ante Estudiantes de Río Cuarto el 10 de octubre.