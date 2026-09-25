Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Finlandia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino y Finlandia se cruzan el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con un contraste de jerarquía que pocas veces se disimula tanto en el calendario europeo.

El torneo reparte puntos que después definen ascensos y descensos de categoría, así que ninguno de los dos quiere regalar nada por más que las expectativas sean distintas para cada lado.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Marino llega a este partido como siempre lo hace en la Liga de Naciones: con la ilusión puesta en competir más que en ganar. El equipo sanmarinense sabe que enfrentar a selecciones del norte de Europa implica un desafío enorme, pero también entiende que este certamen es una de las pocas ventanas donde puede sumar minutos oficiales contra rivales de otro nivel.

Finlandia, en cambio, llega con la obligación de tratar el partido como un trámite que hay que resolver sin sobresaltos. Los finlandeses vienen construyendo un proceso que los llevó a pelear arriba en anteriores ediciones del torneo, y necesitan que los resultados ante rivales de menor rango se traduzcan en puntos que después pesan en la tabla general.

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium.