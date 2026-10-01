Boca hoy: volvió Flores, los convocados ante Unión y más

De cara al compromiso ante Unión de Santa Fe en La Bombonera, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, ultima detalles para dar la lista de convocados, que saldrá en horas de la tarde y definir el equipo titular. En este sentido, el DT recuperó a Leonel Flores, liberado de la Selección Argentina.

Flores entreno con el plantel de Boca

El extremo, que debutó y jugó unos minutos en la goleada de la Selección Argentina ante la Selección de Bolivia por 4 a 0, fue liberado por Scaloni y se sumó a los entrenamientos junto al resto del plantel comandado por Arruabarrena.

De esta manera, el futbolista cuenta con chances de integrar el equipo titular para recibir a Unión en La Bombonera, debido a que llega con ritmo futbolístico, y sumando también que Sebastián Villa se perdió el entrenamiento del jueves por fiebre.

La posible formación de Boca para enfrentar a Unión

Este viernes 2 de octubre, en La Bombonera y desde las 21:30, Boca enfrentará a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura. En alza, manteniendo un invicto de 16 partidos y con la agónica clasificación a semifinales de la Copa Argentina y vivo en todas las competencias, el equipo del Vasco Arruabarrena recibirá con lo mejor disponible al Tatengue.

No está dentro de las posibilidades del DT Xeneize la de utilizar su equipo de gala, ya que la baja de Álvaro Montero por su presencia en la Selección de Colombia se sostiene una semana más. Por ende, Leandro Brey será nuevamente el arquero de Boca este viernes.

Blondel exculpó a Morena Beltrán por su salida de Boca

Lucas Blondel le puso un punto final a los rumores que indican que su pareja –Morena Beltrán– perjudicó su estadía en Boca Juniors. El lateral de Huracán había sido acusado de filtrar información del Xeneize a la prensa por medio de la periodista de ESPN, pero el propio Blondel se encargó de negar categóricamente esta teoría.

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El futbolista de 30 años pasó por el programa ‘Clank!’, de Juan Pablo Varsky, y fue consultado al respecto. “Yo no me voy a perjudicar a mí en mi trabajo y ella no va a perjudicarme a mí en mi trabajo por dar una noticia“, contestó en primera instancia Blondel sin dejar lugar a dudas.