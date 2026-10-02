Pipino y el Chacho fueron compañeros en el Millonario entre fines de los 90 y comienzos de los 2000.

El ciclo de Eduardo Coudet en River fue malo, tanto desde el juego como desde lo resultados. Son pocos los partidos que se pueden destacar y en el recuerdo queda ese tramo final con una derrota tras otra que hizo insostenible su continuidad. Leonardo Ponzio lo reemplazó y obtuvo tres victorias en sus tres primeros partidos.

Nelson Cuevas dijo presente en el streaming de La Página Millonaria y no solamente analizó el presente de River, sino que también le tiró buena onda a Leonardo Ponzio e hizo un balance del ciclo de Eduardo Coudet, de quien fue compañero entre mediados de 1999 y 2002, cuando compartieron plantel en Núñez.

Pipino analizó el ciclo del Chacho

Cuevas dijo sobre el Chacho: “Según mi punto de vista, un gran entrenador, pero de repente para estar frente a la conferencia de prensa de River es muy denso. Cuando en River mínimamente van las cosas mal hay que saber defenderse. Lo veía un poco dubitativo en muchos aspectos. Ustedes veían como Ramón Díaz y Gallardo manejaban la conferencia de prensa”.

Nelson Cuevas en 1999. (Foto: Imago).

Además, agregó: “Le venían con todo y esquivaban, porque quieras o no hay periodistas mala leche así como hay buenos y malos futbolistas. En la parte futbolística no puedo opinar mucho porque eso es resultado. Ustedes tienen todo el archivo completo, vos decís algo ahora y vos me lo repetís a la semana algo que yo me equivoqué, a veces va con mala intención”.

“El Chacho es buen tipo, un loco lindo, espectacular y una persona increíble. No le pudo agarrar la mano y en lo otro estuvo un poco flojo, son cosas que va a manejar mejor en otras experiencias”, completó Pipino Cuevas, que en sus dos ciclos en River disputó 102 partidos, marcó 14 goles y obtuvo cinco títulos.

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Pipino Cuevas en River. (Foto: Getty).

Confianza en Ponzio

Por otro lado, Pipino analizó el presente de River y le tiró buena onda a Leonardo Ponzio: “Lo veo bien. Le tengo aprecio y hablo con él todo el tiempo. Es una persona fantástica e increíble, un tipo humilde, hecho y derecho como verdadero deportista. No estaba en los planes verlo de DT. Le deseo lo mejor de lo mejor, Dios quiera que pueda encontrarle la mano. Cuando River viene embalado es un elefante dormido, no lo para nadie. Para encontrar la llave es medio difícil, porque es River y tiene su proceso”.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio logró tres victorias consecutivas tras reemplazar a Eduardo Coudet en River.

logró tres victorias consecutivas tras reemplazar a Eduardo Coudet en River. Nelson Cuevas criticó el manejo de conferencias de prensa de Coudet en River.

criticó el manejo de conferencias de prensa de Coudet en River. Nelson Cuevas jugó 102 partidos, anotó 14 goles y ganó cinco títulos en River.