River hoy: elogio de Scaloni al Monumental, venta de entradas y el arquero que renovó

Todas las novedades del Millonario de este jueves 1 de octubre, a días de enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto por el Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 1 de octubre de 2026, con el plantel entrenando en el parate por la fecha FIFA. El elogio de Lionel Scaloni al Estadio Monumental, la palabra de Nacho Villarroel sobre el impacto del estadio del Millonario en el mundo, renovó Ezequiel Centurión y la venta de entradas para el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto.

Scaloni elogió al Monumental

Tras la victoria de Argentina ante Bolivia, un periodista local le pidió a Scaloni que se jueguen más partidos de Eliminatorias en el Interior del país. El entrenador respondió: “No sé qué porcentaje, pero vamos a intentar jugar en el interior, claro que sí, porque se merece todo el mundo ver a la Selección. Lo que pasa que en la cancha de River entra gente, eh. Y ya sabemos lo que genera eso. Entonces, yo ahí ya no me puedo meter“.

"VAMOS A INTENTAR JUGAR EN EL INTERIOR"



Scaloni respondió ante el pedido de un periodista en la conferencia de prensa: "Todo el mundo se merece ver a la Selección. Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente y ya sabemos lo que genera eso". pic.twitter.com/saqQpMf8Qm — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Nacho Villarroel, orgulloso del Monumental

El vicepresidente segundo de River dijo presente en la Olé Summit. La temática que abordó fue el impacto del nuevo Monumental. El dirigente no solamente se mostró orgulloso por el estadio del club de Núñez, sino que también focalizó en las repercusiones. “Los protagonistas lo dijeron públicamente, en Brasil lo denominaron el Caldeirao. Jugadores de Fluminense y Palmeiras lo sintieron”, afirmó Villarroel.

Renovó Centurión

River informó que Ezequiel Centurión, quien regresó al club a comienzos de 2026 tras un muy buen paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, renovó su contrato. El nuevo vínculo del arquero nacido en Río Negro se extiende hasta fines de 2029.

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Di Carlo y Centurión. (Foto: Prensa River).

Venta de entradas vs. Estudiantes de Río Cuarto

El sábado 10 de octubre, desde las 21.30 horas, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental. El club anunció cómo será la venta de entradas a través de sus redes sociales:

Jueves 1/10 desde las 10: cupo exclusivo para Socios sin TLM.

Jueves 1/10 desde las 17: cupo general para Socios y Somos River.

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El Millonario enfrentará al elenco cordobés por la fecha 12 de la Zona B del Clausura. (Foto: Prensa River).

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