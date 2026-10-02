El piloto argentino tendrá que cumplir dos sanciones en Sepang: una por el accidente en Bakú y otra por cambio de motor de combustión interna.

El Gran Premio de Baréin 2026 acaba de comenzar, pero Franco Colapinto ya sabe que lo tendrá más difícil que nunca para sumar puntos. El piloto argentino llegó al Circuito de Sepang (Malasia) consciente de que debía cumplir una sanción de cinco posiciones por el accidente que provocó en Bakú, pero durante la Práctica Libre 1 se confirmó que recibirá otros 10 puestos de sanción.

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Esto quiere decir que Franco tendrá que afrontar una penalización total de 15 posiciones, un panorama que lo enviará a los últimos lugares en la parrilla de largada sin importar qué tan buena sea su clasificación el sábado con el Alpine A526.

Franco Colapinto, en su llegada al paddock del Circuito de Sepang (Getty Images)

¿Por qué Franco Colapinto recibió una nueva sanción?

Colapinto recibió 10 puestos adicionales de sanción por un nuevo cambio de motor de combustión interna (excedió el límite de cuatro por temporada). Tarde o temprano Franco iba a tener que hacer esa modificación y Alpine consideró que era conveniente hacerlo en esta carrera, aprovechando que ya arrastraba una penalización desde Azerbaiyán.

Además, la decisión de cambiar el motor también tiene sentido si tomamos en cuenta que Sepang es un circuito con rectas largas y con posibilidades de sobrepaso. No deja de ser una apuesta de Alpine, pero la chance de que Colapinto sume puntos no es utópica.

En síntesis

15 posiciones de sanción total afrontará Franco Colapinto en el Gran Premio 2026.

total afrontará Franco Colapinto en el Gran Premio 2026. 5 puestos de penalización arrastrados por provocar un accidente en el circuito de Bakú.

arrastrados por provocar un accidente en el circuito de Bakú. 10 puestos extra por cambiar el motor de combustión de su Alpine A526.