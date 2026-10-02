Franco Colapinto se lamentó por la sanción en Baréin: “El sábado está perdido”

Franco Colapinto está atravesando su Gran Premio más difícil en la temporada 2026. El piloto argentino no solo está debutando en un circuito, sino que además llegó a Sepang con el antecedente reciente de su error en Bakú y con la noticia de que tendrá que cumplir un total de 15 puestos de penalización en la parrilla.

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Esto cambió por completo el plan de trabajo en las prácticas libres y precisamente desde ese lugar se explica su último puesto en la FP2. Tras la finalización de la segunda sesión, Colapinto habló con la prensa y lamentó la sanción que condiciona su fin de semana en el Gran Premio de Baréin 2026.

El lamento de Franco Colapinto por la penalización

“Enfocados en la carrera. Creo que todavía hay mucho por trabajar, pero hicimos todo long runs en toda la FP1 y toda la FP2, así que mucho por seguir aprendiendo y trabajando. El ritmo en la FP2 fue bastante bueno“, manifestó Colapinto para los micrófonos de ESPN.

"ENFOCADOS EN LA CARRERA. EL SÁBADO ESTÁ UN POQUITO PERDIDO POR LA PENALIZACIÓN". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos primeras prácticas libres en Malasia.



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Acto seguido, el piloto de Alpine lamentó la sanción: “El sábado está un poquito perdido por la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”.

Por último, al ser consultado por el uso de los neumáticos blandos en las sesiones de libres, Colapinto contestó: “No preparé nada de qualy, no estamos enfocados en eso obviamente porque tengo qualy. Igualmente largaré último con los 15 puestos, así que hay que enfocarse en la carrera, en tener un poquito mejor ritmo que los demás“.

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¿Por qué sancionaron a Colapinto con 15 puestos en el GP de Baréin?