Lionel Messi llegó al país a días de su última función con la Selección Argentina

La Pulga arribó a Buenos Aires este viernes por la mañana acompañado de toda su familia, que lo acompaña en este momento tan especial.

El día que nadie quería que llegue ya tiene fecha y cada vez falta menos. El próximo martes 6 de octubre, Lionel Andrés Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Más de 85 mil espectadores dirán presente en el Estadio Monumental para ver la última función del ídolo. El rival será Benín, una selección menor que pasará desapercibida ya que los focos estarán puestos en el 10.

Este viernes 2 de octubre, Lionel Messi arribó a Buenos Aires en su avión privado. Lo hizo acompañado de su familia, quien lo acompaña en este momento tan particular de su vida, ya que pondrá punto final a su etapa en el combinado nacional tras más de dos décadas.

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.



🥺 Aún no estamos listos



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Se estima que Lionel Messi pasará tiempo con su familia en Buenos Aires y todavía no se sabe si dirá presente en el Estadio Monumental para ver el duelo entre Argentina y Burkina Faso del próximo sábado. Lo más probable es que se sume el domingo a los entrenamientos para ponerse a punto para el que será su último partido con la casaca de la Albiceleste.

Un regalo especial para la Pulga

Los jugadores de la Selección Argentina firmaron y le dejaron un mensaje a Leo Messi en una camiseta que le van a regalar en su despedida.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/pPi4aBBN58 — Corta (@somoscorta) October 1, 2026

Dibu pidió que Nico Paz herede la 10

Desde que Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina, uno de los debates más importantes pasó por saber quién será el heredero del dorsal número 10, que particularmente en la Albiceleste tiene una historia importante. En las últimas horas, Dibu Martínez comentó una publicación de Instagram de Nico Paz y lo postuló para que sea él quien vista el número emblemático a partir de ahora: “new number 10?”

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Los amistosos de Argentina

30/09 | Argentina 4 – 0 Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes

03/10 | Argentina – Burkina Faso – Estadio Monumental

06/10 | Argentina – Benín – Estadio Monumental

DATOS CLAVE

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina el martes 6 de octubre.

jugará su último partido con Argentina el martes 6 de octubre. Lionel Messi enfrentará a Benín ante más de 85 mil espectadores en el Monumental.

enfrentará a Benín ante más de 85 mil espectadores en el Monumental. Lionel Messi arribó a Buenos Aires el viernes 2 de octubre en avión privado.