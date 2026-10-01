¿Pueden River y Estudiantes ser campeones del mundo tras la denuncia de Real Madrid contra Barcelona?

UEFA investiga al club catalán, que corre el riesgo de perder sus títulos del 2001 al 2018 en el marco del Caso Negreira.

El Caso Negreira estalló en el comienzo de 2023 y aún no ha sido resuelto por la Justicia de España. Sin embargo, este jueves escaló a nivel continental luego de que Real Madrid denunciara a Barcelona ante la UEFA por los hechos ocurridos entre 2001 y 2018.

Al club catalán se lo acusa por pagos que rondaron un total de 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, por entonces el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF. Los defensores del culé explicaron el dinero como pago de asesoría, aunque hay investigaciones en marcha sobre el verdadero impacto y si influyó en lo deportivo.

Este escándalo se reflotó con la apertura de un expediente en UEFA, impulsado por el aporte de Real Madrid en junio, denunciando a su clásico rival y pidiendo esclarecer el impacto de la relación con Negreira en las competencias españolas. Ahora, el organismo europeo tiene la pelota.

“El Real Madrid ha pedido que el Barcelona sea desposeído de los títulos conseguidos en los años en los que el club catalán pagó al segundo de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira”, remarcó el Diario AS sobre el posible castigo al elenco catalán.

Florentino Pérez impulsa la denuncia de Real Madrid. (Foto: Getty)

El comunicado de UEFA sobre la denuncia de Real Madrid contra Barcelona

“La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado «caso Negreira»).

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Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso”.

Los títulos que ganó Barcelona entre 2001 y 2018

LaLiga (9): 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18.

Supercopa de España (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018.

Copa del Rey (6): 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.

Champions League (4): 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15.

Supercopa de Europa (3): 2009, 2011, 2015.

Mundial de Clubes (3): 2009, 2011, 2015.

Cómo repercute el Caso Negreira en River y Estudiantes

Al conocerse esta noticia, hinchas de River y Estudiantes, derrotados por Barcelona en las finales del Mundial de Clubes en 2015 y 2009, respectivamente, especularon con la posibilidad de que se le quiten esos títulos al Blaugrana y que queden en manos de los argentinos.

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A pesar de este deseo de una buena parte de los hinchas, el certamen está bajo la órbita de FIFA y no de UEFA. Además, no hay indicios concretos sobre la posibilidad de que el organismo europeo aún tome una decisión en contra de Barcelona y, mucho menos, de la magnitud del pedido de Real Madrid.

Al igual que el proceso en la Justicia de España, la investigación de UEFA recién está en marcha y habrá que esperar para ver cómo avanza esta denuncia del Merengue y cómo pueda afectar a los catalanes.

Las reacciones de los hinchas de River y Estudiantes

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Datos clave

8,4 millones de euros : Real Madrid denunció a Barcelona por pagos a Negreira.

: Real Madrid denunció a Barcelona por pagos a Negreira. Títulos en riesgo : Real Madrid pidió a UEFA despojar a Barcelona de campeonatos (2001-2018).

: Real Madrid pidió a UEFA despojar a Barcelona de campeonatos (2001-2018). River y Estudiantes: perdieron finales mundiales ante Barcelona, torneo organizado por FIFA, no UEFA.