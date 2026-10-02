El plan de trabajo del piloto argentino está enfocado en ritmo de carrera y no tanto en vuelta rápida de clasificación.

Se terminó el primer día del Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia. Franco Colapinto salió a la pista en dos oportunidades este viernes para disputar las primeras Prácticas Libres del fin de semana y a muchos le llamó la atención su último lugar en la FP2. Sin embargo, esto tiene una explicación.

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Dado que Colapinto debe afrontar 15 puestos de sanción en la parrilla, el piloto argentino tiene un plan de trabajo completamente diferente al resto en estas prácticas. Mientras que los otros pilotos están más enfocados en vueltas rápidas para la clasificación, Franco está enfocado en el ritmo de carrera.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Baréin en Malasia

Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine)

Posiciones de la Práctica Libre 2 del GP de Baréin (@F1)

Próximas sesiones del GP de Baréin en Malasia

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

CARRERA: 4:00