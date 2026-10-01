El volante se realizó estudios tras la práctica y se determinó el grado de la lesión.

En la previa del partido ante Unión por la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura, se encendieron las alarmas en el mundo Boca, debido a que Tomás Belmonte terminó la práctica del miércoles con dolor a causa de un golpe en la rodilla, por lo que se realizó estudios médicos para determinar el grado de la lesión.

Según pudo saber Bolavip, luego de los estudios correspondientes, se determinó que Belmonte se rompió el menisco, por lo que tendrá una larga recuperación que lo marginará de los próximos partidos del Xeneize, en los que definirá gran parte de su suerte en el semestre.

Esta molestia del volante se generó el pasado miércoles tras un choque de rodillas, por el que se le inflamó la zona. Este jueves intentó entrenar junto al resto de sus compañeros, pero no pudo hacerlo por el dolor, por lo que se hizo los estudios correspondientes.

A causa de esta lesión, el ex Lanús será intervenido quirúrgicamente en la jornada del próximo viernes y allí comenzará con un proceso de rehabilitación. Para volver a las canchas, se estiman entre tres y cuatro meses, por lo que se perderá hasta la pretemporada.

De esta manera, Belmonte se suma a la lista de lesionados que tiene Arruabarrena en el plantel, en la que también se encuentran Agustín Marchesín, que sufrió la rotura de ligamentos, Tomás Aranda, que se fracturó el peroné y Adam Bareiro, con problemas lumbares.

El historia de lesiones de Tomás Belmonte en Boca

2026 – Esguince de tobillo – 7 partidos perdidos

2026 – Desgarro – 3 partidos perdidos

2025 – Desgarro – 3 partidos perdidos

2025 – Desgarro del gemelo – 6 partidos perdidos

2025 – Sobrecarga muscular – 2 partidos perdidos

2024 – Desgarro – 2 partidos perdidos

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