Georgia vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia recibe este lunes 28 de septiembre a una Ucrania que arrancó la Liga de Naciones con el pie derecho y quiere confirmar que va en serio en esta edición.

Los locales necesitan reaccionar rápido tras el traspié inicial, mientras que Ucrania busca despegarse en la tabla y mostrar que puede sostener el nivel ante un rival directo de la zona.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Georgia empezó con una derrota que duele: cayó 0-1 en su propia casa frente a Irlanda del Norte y todavía no sumó puntos en el torneo. El equipo aparece en la parte baja de la clasificación general y este partido se presenta como la primera chance de reencauzar el arranque antes de que la diferencia se agrande.

Ucrania, en cambio, llega con otro ánimo. Ganó 1-0 como visitante ante Hungría y ya tiene sus primeros tres puntos en el bolsillo, lo que la ubica bastante más arriba en la tabla general. La idea es clara: repetir la efectividad de la fecha pasada y no relajarse pese a enfrentar a un rival que llega golpeado.

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El historial entre Georgia y Ucrania

El historial reciente entre ambos es una ventaja clara para Ucrania. De los once enfrentamientos disputados, los ucranianos se impusieron en siete y Georgia nunca pudo quedarse con una victoria; hubo cuatro empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, con 18 tantos convertidos por Ucrania contra apenas 7 de Georgia en todo ese recorrido.

Los últimos dos cruces, ambos por Liga de Naciones, terminaron con un empate 1-1 y un triunfo mínimo de Ucrania, lo que muestra que la brecha se achicó un poco en los duelos más recientes, aunque el dominio histórico sigue siendo ampliamente ucraniano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/11/2024 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA Nations League 11/10/2024 Ucrania vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League 09/06/2015 Georgia vs. Ucrania 1-2 Friendlies 08/09/2007 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Ucrania vs. Georgia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2005 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/10/2004 Ucrania vs. Georgia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 16/04/2002 Ucrania vs. Georgia 2-1 Friendlies 13/02/2001 Georgia vs. Ucrania 0-0 Friendlies 19/03/1999 Georgia vs. Ucrania 0-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Georgia suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Ucrania suma 3 puntos tras vencer a Hungría.