Suecia vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 28 de septiembre Suecia y Polonia se cruzan por la segunda fecha de la Liga de Naciones, con la ventaja de puntos ya del lado escandinavo.

Ninguno de los dos arrancó con paso perfecto, así que el resultado puede marcar el rumbo del grupo a partir de acá. Suecia llega con la chance de despegarse mientras Polonia necesita reaccionar para no quedar rezagada.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia abrió con un triunfo ajustado, 2-1 ante Rumania, jugando de local, y eso le dio los primeros tres puntos del certamen. Con esa base, el equipo aparece 18° entre 54 en la tabla general, un lugar que puede mejorar bastante si repite el nivel mostrado en ese debut.

Polonia, en cambio, no pudo pasar del empate sin goles frente a Bosnia y Herzegovina también actuando de local, y esa igualdad la dejó con apenas un punto y en el puesto 33. Necesita sumar de manera urgente si quiere meterse en la pelea alta del grupo.

Publicidad

El historial entre Suecia y Polonia

El historial entre ambos tiene 29 duelos y una diferencia clara a favor de Suecia, que ganó 16 veces por 9 de Polonia, con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo escandinavo, con 62 anotaciones contra 43 de los polacos.

El antecedente más reciente, de 2026, terminó 3-2 para Suecia como local. Antes, en 2022, había sido Polonia la que ganó 2-0 también jugando en su cancha, así que la paridad de los últimos cruces le da un condimento extra al partido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies 07/05/1992 Suecia vs. Polonia 5-0 Friendlies

Publicidad

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Suecia suma 3 puntos tras vencer a Rumania.

suma 3 puntos tras vencer a Rumania. Polonia suma 1 punto en el torneo.