Inglaterra vs. España: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Inglaterra y España se cruzan el sábado 26 de septiembre en un duelo que ya es clásico de este siglo, con la Liga de Naciones como marco.

Es una nueva edición de un cruce que en los últimos años se repitió en instancias decisivas, y que sirve para ambos como termómetro antes de compromisos más importantes.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega a este partido con la necesidad de reafirmarse ante uno de sus rivales históricos más incómodos. La Liga de Naciones le da la chance de medirse otra vez con España en un contexto distinto al de las últimas veces que se vieron las caras, y el equipo sabe que este tipo de partidos también sirven para consolidar una idea de juego de cara a lo que viene.

España, por su parte, llega con el antecedente reciente de haberle ganado a Inglaterra en una final, algo que pesa en la cabeza de cualquier futbolista. El equipo español buscará mostrar que ese resultado no fue casualidad y que puede sostener el nivel también en la Liga de Naciones, un torneo que sirve para probar variantes sin la presión de una eliminación directa.

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El historial entre Inglaterra y España

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja inglesa: de 28 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14, España se quedó con 11 y hubo 4 empates. En materia de goles también manda el local de este sábado, con 46 tantos convertidos contra 34 de España.

Los duelos más recientes muestran una alternancia total, sin un dominador claro. El antecedente más fresco es la victoria española por 2-1, un resultado que todavía se recuerda de este lado y que le agrega un condimento extra al partido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies 27/02/2001 Inglaterra vs. España 3-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.