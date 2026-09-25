Los certámenes continentales entraron en su fase final y cada vez falta menos para las definiciones en Montevideo y Barranquilla.

Cada vez falta menos para saber quiénes se quedarán con la gloria continental. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen a sus semifinalistas y, en las últimas horas, la Conmebol dio a conocer cuánto dinero acumulado lleva cada uno de los equipos que están en competencia. Por otro lado, resaltó cuánto se llevará el campeón de cada una de las competiciones.

De los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores, el que más dinero lleva acumulado es Flamengo con 9.610.000 dólares, lo sigue Palmeiras con 9.270.000, luego aparecen Estudiantes y Fluminense con 8.930.000 cada uno. Eso se debe a que la casa madre del fútbol sudamericana no solamente da dinero por avanzar de fase, sino también por partido ganado.

El dinero acumulado por los semifinalistas de la Libertadores. (Foto: @conmebol).

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el que más dinero lleva acumulado es Boca con 6.28.000 dólares, pero cabe destacar que 3.680.000 los acumuló en la Libertadores, certamen que comenzó jugando, pero que al quedar tercero en su zona tuvo que pasar a jugar la copa de segundo orden en importancia.

El dinero acumulado por los semifinalistas de la Sudamericana. (Foto: @Conmebol).

Para la edición de 2026, Conmebol premiará al campeón de la Copa Libertadores con todo su dinero acumulado más 25 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 7 millones. Por su parte, quien salga campeón de la Sudamericana embolsará 10 millones de dólares y el subcampeón 2.500.000.

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¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana?

COPA LIBERTADORES

14/10 – Fluminense vs. Palmeiras (ida)

15/10 – Estudiantes vs. Flamengo (ida)

21/10 – Palmeiras vs. Fluminense (vuelta)

22/10 – Flamengo vs. Estudiantes (vuelta)

COPA SUDAMERICANA

13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (ida)

14/10 – Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque (ida)

20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (vuelta)

21/10 – Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro (vuelta)

¿Dónde se jugarán las finales de la Libertadores y la Sudamericana 2026?

Desde 2019 que las finales de los certámenes continentales organizados por la Conmebol se juegan a partido único en una sede neutral. Para el 2026, la Copa Libertadores se definirá en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo el sábado 28 de noviembre. Por su parte, la Copa Sudamericana tendrá su duelo definitorio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 21 del mismo mes.

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