Ailín Pérez con Bolavip antes de pelear en UFC: “Nadie más que yo sabe el hambre que pasé”

Fiona se encuentra ante la oportunidad más grande de su carrera y no la quiere dejar pasar. A Bolavip le contó todos sus secretos.

Hace tiempo dejó de ser una racha positiva, una especie de buena fortuna que había que ver hasta dónde se extendía. Hoy por hoy es una realidad que Ailín Pérez es la cara de Argentina en UFC y que está para cosas grandes. Fiona lo sabe y por eso va por la victoria que le dé la oportunidad titular que desea desde la primera vez que entró a un octágono.

Este sábado 26 de septiembre en Las Vegas, alrededor de las 22:00hs de Argentina, Ailín se medirá con la brasileña Norma Dumont. En la previa de dicho combate, Pérez conversó de todo con Bolavip en un imperdible mano a mano. Desde cómo piensa ganar el clásico del fútbol que se trasladó a la jaula, la respuesta a su oponente que la llamó “prostituta” y a lo Franco Colapinto: ¿La intimidad de pareja antes de competir está permitida?

Entrevista competa a Ailín Pérez con Bolavip

-¿Se podría decir que es la pelea más importante de tu vida?

–Yo la califico como la pelea que necesito para pelear por el cinturón por el hecho de que ella está un paso más arriba en los rankings (2 Dumont y 4 Pérez). Todas las peleas son importantes y obviamente esta tiene un sabor diferente porque es Norma Dumont. Pero cero presión, amigos, cero nervios. La presión la tiene ella porque viene de perder con Joselyne y porque me rechazó en varias ocasiones, entonces la obligaron a pelear conmigo; eso fue lo que pasó. Yo ya tenía el pie bien porque en México me fracturé y en donde me dieron el alta, automáticamente me ofrecieron a Norma. Y nada, yo estoy lista. Agarramos la pelea sin pensarlo con los doctores, empezamos a trabajar y llegué en las mejores condiciones físicas y mentales, lista para el show.

-En cuanto a lo técnico, ¿Va ser una pelea muy dura para vos?

-Sí, como te dije, todas las peleas son importantes, todas son difíciles. Disfruto mucho mi trabajo, entonces me pongo a trabajar lo que tengo que trabajar y lo disfruto. Eso es un plus, una diferencia que tengo ante mis rivales, y me doy cuenta cuando estoy en el face to face en el pesaje: ellas no están felices cuando me ven enfrente. Yo siento que Norma va a venir a presionarme porque tiene la presión, ¿me entendés? Yo voy a trabajar con calma, con paciencia, todo mi plan de juego, y en el momento donde encuentre el espacio es donde vamos a terminar la pelea.

-¿Qué conclusiones sacaste en tu última presentación de cara a esta?

-En cuanto a la pelea de México, me enseñó mucho, sobre todo el primer round que lo pierdo. No estaba en los planes perder un round donde yo suelo ser muy dominante y gano mis peleas dominando bien. Pero es parte del show perder rounds y me traje mucho de ahí. Perder un round, salir, ganar el segundo y ganar mejor el tercero es para mí mejor que haber finalizado en el primer round. Aunque bueno, cada uno va a tomar los resultados como los toma. Yo los tomo siempre para llevarme tarea a las clases.

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-¿Qué esperas que suceda dentro de la jaula con Norma?

-Lo que hace diferente a esta pelea es que somos casi de la misma altura, entonces no tengo que estar pensando mucho en la distancia de brazos, ni en que es muy alta para patear y que tengo que estar siempre protegida. Norma tiene quizás más potencia que mi última rival, pero es una distancia en donde yo puedo sentirme un poco más cómoda, así que estoy muy ansiosa de meter mis manos en ella.

-Contame cuál sería el escenario ideal en el que te sentirías dominando

-A Norma la voy a boxear, la voy a patear, la voy a derribar y la voy a finalizar. Voy a tener paciencia y voy a trabajar todas esas armas porque soy una peleadora completa. Soy una MMA fighter desde la pelea uno. Todos piensan que soy solamente wrestler, pero si fuera así, ¿por qué las strikers que estuvieron enfrente mío no me han podido noquear? ¿Por qué no han podido leer mi juego de pie si yo no soy striking? Para mí eso es lo que me hace ser diferente.

-¿Y qué imaginas qué te puede proponer ella?

–Estoy preparada para que ella venga los dos primeros asaltos a presionarme hasta que se canse, y ahí va a empezar a retroceder y yo voy a lucirme. Donde ella se canse es ahí donde yo voy a lucirme. No quiere decir que no vaya a ganar el primer round: la voy a sentir, la voy a esperar porque ella va a venir. Y si no es así y me cambia el juego, vamos a trabajar con paciencia, buscando muy buenos ángulos, buscando muchas fintas para confundirla y tocarla de a poquito con el striking, ya que todos piensan que soy solo chica wrestler.

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-Se te nota tranquila, lejos de parecer nerviosa por lo que estás a punto de vivir…

-Disfruto mi momento. Nadie más que yo sabe todo lo que está pasando acá dentro y en mis entrenamientos. Nadie más que yo sabe todas las noches que me ha costado con dolor, las noches lejos de mi hijo, el hambre que estoy pasando ahora también para dar el peso. Vengo sacrificando un montón a diario en lo mental y en lo físico. Todo eso me da la tranquilidad, la relajación y el disfrute que te decía para poder llegar a enfrentarme a Norma.

-¿Pero cómo explicarías tus sentimientos en este momento?

–Miedo no le tuve a ninguna peleadora. La ansiedad y los nervios los resuelvo en los entrenamientos con psicólogos, con mis compañeros y mi equipo; por eso son mi equipo, no solamente para que en la pelea me ayuden a ganar, sino para estar conmigo todos los días y llegar acá a Las Vegas con esta energía y con este peso. Estamos todos conectados y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar la pelea, así que no queremos dar margen para el error y eso es parte de mi tranquilidad.

-¿Estás lista para ir por el título en caso de ganarle a Dumont?

-Esta es mi pelea número ocho dentro de UFC y va a ser mi victoria número siete consecutiva. Como te dije, es una pelea antes de pelear por el cinturón. En todo caso pensé en pelear con Amanda Nunes, porque si Kayla Harrison no está lista, peleo con Amanda Nunes, no hay ningún problema. Viniendo de siete victorias, habiéndole ganado a la número uno que es hoy en día… Por eso quiero acabar con Norma rápido, para que me pongan número uno o dos, no me importa. Yo no niego peleas, así que en algún momento quizás me la cruce de vuelta a quien sea, no me importa, le doy la revancha a quien sea. No se me va a terminar la vida o la carrera después de ganarle a Norma o de ganar mi cinturón; voy a seguir peleando y defendiendo todas las veces que la UFC me lo ofrezca.

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-¿Te interesa una revancha con Joselyne Edwards? Ella dijo que no te la daría porque está más arriba en el ranking y argumentó que es la misma situación por la que vos la rechazaste en su momento.

-¡Ay, qué aburrida! Es reaburrida, te juro. Esa respuesta fea e irrelevante… No aprende más. Pero bueno, y si no me la da, todo bien, la salteo. Por eso yo apunto a Amanda Nunes o a Kayla Harrison. Norma ni siquiera estaba en mis planes mentalmente; ella quiere rechazar la pelea, pero yo no se la estoy pidiendo. Aparte le voy a ganar a Norma de una forma diferente a la que ella le ganó, me estoy preparando para eso. Aparte, chicos, ¿quién le ganó a Joselyne? Yo. Que cierre la boca.

-¿Qué pudiste analizar de la pelea que tuvieron Joselyne y Norma?

-Cuando vi esa pelea que fue en abril o mayo, le dije a Martín, mi mánager que estaba al lado mío: “Martín, cero lucha, cero lucha”. Creo que ahí está la clave. No estoy equivocada cuando derribo a mis oponentes, porque con eso gano el control de los rounds. A ver, no hay que sacarle mérito, son chicas duras y pesadas que pueden aguantar mi ground and pound. Okay, no hay problema, pero gano la pelea. Creo que ahí está la clave: lucharlas. Pero no soy solamente chica wrestler, porque si no, como te dije, me hubiesen ganado en otras cosas y no lo hacen. Es encontrar el momento y el tiempo para entrar a luchar; antes y después de eso, yo me voy a encargar de pegarles y de bloquearles el striking. Ese es mi juego. Te lo digo a vos y se lo puedo decir a mis rivales: que lo sepan todas, pero no me pueden parar. Esos son los puntos claves para mí. Tengo una capacidad de conditioning que entreno muy bien, mucha presión, y soy una chica fuerte también. No quiere decir que por ser la más baja de la categoría sea la menos fuerte, porque he aguantado golpes duros de Joselyne y yo le pegué más fuerte cuando la mandé al piso. La altura a mí no me importa.

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-Sobre lo que dijo Colapinto respecto a que evita tener relaciones sexuales antes de una carrera, ¿cómo es en el caso de ustedes que encima se les suma el corte de peso?

-Yo creo que el hombre y la mujer son diferentes. No me debilita en ese sentido; no te digo que tengo sexo antes de entrar a una pelea, pero a mí no me afecta. ¿Qué querés que te diga? No me afecta porque tampoco voy a estar haciendo posiciones en donde me vaya a acalambrar cuando tengo que dar el peso. Pero no: mientras el hombre haga el trabajo, yo me encargo de disfrutar. Un viernes a la noche se puede; viernes, sábado, domingo, ¿por qué no?, Ja.