La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso y Benín en la casa del Millonario en lo que marcará el cierre de la Pulga con la casaca albiceleste.

Hace años que la relación entre River y la AFA es tensa. En la actualidad, ese vínculo se encuentra en un momento crítico, especialmente luego de lo que sucedió en la última semana, cuando desde el Millonario decidieron volver a las reuniones del Comité Ejecutivo con una serie de propuestas que prácticamente no fueron consideradas.

Desde River propusieron que se reorganice la cantidad de equipos en la Primera División, que haya una revisión sobre el arbitraje y que no se puedan cambiar las reglas del juego en plena competición, entre otras cosas. Pero ese documento, que fue llevado por Ignacio Villarroel, no cayó nada bien y hubo tensión.

Varios de los dirigentes más alineados a Claudio Tapia salieron a cruzar al representante de River en el Comité Ejecutivo y todo indica que el documento que se presentó desde Núñez ni siquiera será considerado. En esa misma reunión, desde la AFA hicieron una propuesta que no cayó nada bien: no cobrar el alquiler del Estadio Monumental para la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia -en Córdoba- y a Burkina Faso y Benín en el Estadio Monumental y allí será la última función de Lionel Andrés Messi con la casaca de la Albiceleste. Desde la AFA invitaron a River a no cobrar el alquiler del estadio, que ronda lo 500 mil dólares, y que esa cantidad se done a una entidad benéfica.

Stefano Di Carlo, presidente de River. (Foto: @stefanodicarlo).

Una propuesta que no cayó nada bien

Según informó Olé, esta propuesta de la AFA no fue vista con buenos ojos en River y no precisamente por la cuestión de donar dinero a una entidad benéfica, sino porque sienten que fue una jugada de Tapia para exponer a los de Núñez utilizando a Lionel Andrés Messi.

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Cabe destacar que River realizó esta misma semana la cena anual de la Fundación River en la que se recaudaron más de 1.400.000.000 pesos y todo ese dinero será destinado a instituciones que lo necesiten. Por otro lado, hace apenas unas semanas, el club de Núñez fue quien donó luces para una canchita en Jujuy.

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