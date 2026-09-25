Franco Colapinto se está acostumbrando a largar entre los 10 primeros en cada carrera de la Fórmula 1 y esto es gracias a las buenas clasificaciones que viene haciendo. El piloto argentino consiguió avanzar a la última instancia de la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán luego de una magnífica vuelta en Q2 y ocupará la 10° posición en la grilla de partida.

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No obstante, a pesar que haber conseguido el primer objetivo de la semana, lo cierto es que Colapinto no quedó del todo conforme. En primer lugar, no contó con la ayuda de la succión de Pierre Gasly (Franco sí lo ayudó en Q2) y, por otro lado, el argentino reveló en zona mixta que experimentó algunos problemas con su auto.

“Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas. Perdí mucho antes de la curva 15, que tuve algo con la batería, y después fue muy inconsistente todo el tiempo con ese super clipping que tenía. Se paraba el auto“, expresó Franco en primera instancia sobre la vuelta rápida que lo metió en Q3.

Más adelante, comentó: “La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto y el auto no se sentía bien, estaba un poco inconsistente con la batería y después con los frenajes, que me está costando este fin de semana”.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



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“No estoy pudiendo frenar fuerte y después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación del fin de semana que no pudimos solucionar, pero mucho por trabajar mañana, ojalá que salga una buena carrera. Hay que laburar, ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, completó.

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Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026