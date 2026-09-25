Macedonia del Norte vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega como favorita este sábado 26 de septiembre cuando visite a Macedonia del Norte por la Liga de Naciones, un torneo que a los europeos les sirve tanto para medir nivel como para ordenar la parte alta de sus grupos.

El certamen sigue siendo una vidriera importante para las selecciones del continente, y un resultado acá puede pesar en la clasificación final del grupo. Para Macedonia del Norte, además, cada partido ante un rival de jerarquía es una chance de sumar experiencia contra selecciones de mayor nivel.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte afronta este cruce con la idea de hacerle las cosas difíciles a un rival que en el papel la supera. Jugar de local le da un aliciente extra y la posibilidad de plantear un partido cerrado, tratando de sacar algo que le sirva para lo que resta de la Liga de Naciones.

Suiza, en cambio, llega con la responsabilidad de no relajarse pese a la diferencia de favoritismo. El equipo suizo suele mostrarse ordenado y solvente en este tipo de compromisos, y necesita capitalizar su condición de visitante para no ceder puntos que después pueden costarle caro en la tabla del grupo.

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium.