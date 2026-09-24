Salen a la venta las entradas para los partidos de la Selección Argentina: precios y dónde comprarlas

Todos los detalles sobre las entradas para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín de los amistosos de esta fecha FIFA.

La Selección Argentina pone primera a este ciclo post Mundial 2026 con esta fecha FIFA extra-large en la que se disputarán tres amistosos en suelo nacional: uno en Córdoba, ante Bolivia, y dos en el Monumental ante Burkina Faso y Benín, en el que se dará la despedida a Lionel Messi como futbolista del combinado nacional.

Entre el reencuentro post Copa del Mundo y el adiós al 10 y capitán, nadie quiere perderse los partidos de la Selección Argentina de esta fecha FIFA, en compromisos que se disputarán el miércoles 30 de septiembre, el sábado 3 de octubre y el martes 6 de octubre.

Este jueves, desde las 18:00, salen a la venta las entradas para los tres amistosos, la cual se dará de manera virtual a través de Deportick, la plataforma encargada de distribuir las entradas de la Selección Argentina. A continuación, todos los detalles.

Cómo comprar las entradas para ver a la Selección Argentina y cuánto salen

La Selección Argentina disputará tres amistosos este fecha FIFA XL: ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes y ante Burkina Faso y Benín en el Monumental. El primero encuentro será el 30/09, mientras que los dos restantes serán el 3/10 y el 6/10.

La venta para estos amistosos será a través del portal www.deportick.com y vía afatickets.com.ar. La misma comenzará a las 18 de este jueves y los precios van desde los $90.000 hasta los $480.000.

Los precios para Argentina – Bolivia en el Kempes

Popular: $90.000

Menor a popular (de 3 a 10 años): $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

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Los precios para Argentina – Burkina Faso y Benín en el Monumental

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea media Sívori y Centenario: $320.000

Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea media San Martín y Belgrano: $480.000

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires