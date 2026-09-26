El vigente campeón del mundo fue uno de los pilotos afectados por la maniobra de Franco en la relanzada.

Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta por el triple choque que provocó en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El piloto argentino se disculpó con Pierre Gasly y Alpine por su fallida maniobra en la relanzada, pero quien no lo perdonó fue Lando Norris, el tercer afectado en el mencionado accidente.

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El vigente campeón de McLaren se vio obligado a retirar su auto como consecuencia del error de Colapinto y se mostró furioso con el argentino en sus declaraciones para la prensa luego de la carrera.

“Cometí un error y al final simplemente me sacaron (de la carrera). Hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1, para ser honesto“, sentenció Norris en referencia a Franco Colapinto.

💥 RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



🔥 "HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/lwfUIDEcel — Nachez (@Nachez98) September 26, 2026

Asimismo, en declaraciones recogidas por Motorsport, Lando también pidió la suspensión de Colapinto: “La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1“.

“En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar en la F1”, completó Lando en clara alusión a Franco Colapinto.

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Max Verstappen defendió a Franco Colapinto tras los dichos de Lando Norris

“Creo que mientras el piloto que causa un accidente se dé cuenta de lo que hizo y se disculpe, ya está. Esas cosas pasan. Un pequeño error de calculo, bloqueas, no hay grip. No es agradable, ¿Un race ban? Eso es demasiado“, manifestó Verstappen tras conocer las declaraciones de Lando Norris.

La FIA sancionó a Franco Colapinto

La Fórmula 1 penalizó a Franco Colapinto con 10 segundos por haber causado el accidente. Dicha sanción debía cumplirse en Bakú, pero al haber abandonado la carrera tras el choque, la misma se trasladará al siguiente fin de semana de carrera en Malasia.

Se espera el documento oficial de la FIA, pero como sucede en este tipo de casos, la penalización se traducirá en posiciones perdidas en la parrila de salida de la próxima carrera en Sepang.

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En síntesis