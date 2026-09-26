Daniel Osvaldo presentó una mejoría, aunque continuará internado

El ex atacante de Boca está en una clínica privada de Llavallol con pronóstico reservado, aunque afortunadamente este sábado mostró una leve mejoría.

Polémico, picante, rockero, extravagante, pero dueño de una calidad impresionante a la hora de jugar al fútbol. Daniel Osvaldo no pasó inadvertido en el mundo del fútbol, pero lamentablemente hoy en día no es noticia por algún cruce o declaración típicas de las de él, sino por una cuestión de salud.

El pasado jueves por la noche, Daniel Osvaldo fue ingresado en una clínica privada de Llavallol tras sufrir un malestar durante días. El ex atacante de Boca fue internado en terapia intensiva y su pronóstico es reservado, aunque afortunadamente este sábado mostró una leve mejoría.

Según pudo saber Bolavip, Daniel Osvaldo se encuentra bien. Está internado con una infección pulmonar y lo están tratando para limpiar el pulmón y esperando los estudios para ver qué le produjo la infección. Y darle el antibiótico que corresponda. Está estable, y a la espera que le den el diagnóstico de qué fue lo que le produjo la infección pulmonar.

Daniel Osvaldo con su banda Barrio Viejo en agosto de este 2026. (Foto: @daniosvaldobv).

La intención es ver cómo evoluciona Daniel Osvaldo, poder tratar el problema pulmonar de la mejor manera posible y que cuando sea adecuado pueda pasar a una sala común. Por lo pronto se espeta que continúe internado durante unos días más hasta que se recupere definitivamente.

¿Quién llevó a Osvaldo a la clínica?

El delantero de 40 años, con pasado en clubes de la talla de Boca, Roma, Inter y Juventus, se encontraba en su casa de Banfield. Su hermana lo encontró allí con molestias y decidió asistirlo. Lo llevó a la clínica y allí quedó internado en terapia intensiva.

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