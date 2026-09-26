Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Países Bajos por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia necesita reaccionar rápido y el domingo 27 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante Países Bajos, que llega como claro favorito.

Es la segunda fecha de la Liga de Naciones y ninguno de los dos arrancó como esperaba, así que hay margen para reacomodarse en la tabla.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia debutó con una derrota dolorosa: cayó 1-2 de local ante Grecia y quedó sin puntos, en el fondo de la clasificación general entre 52 equipos. El resultado dejó a los serbios con la obligación de sumar sí o sí frente a un rival de jerarquía superior.

Países Bajos, en cambio, rescató un empate 1-1 como local frente a Alemania, un resultado que le sirve más por el rival que por los puntos en sí. Con esa unidad llegan en la posición 26, lejos todavía de los puestos de arriba, pero con la tranquilidad de no haber perdido en su presentación.

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El historial entre Serbia y Países Bajos

El historial entre ambos es mínimo: solo se enfrentaron una vez, en 2006, y ganó Países Bajos 1-0 en Serbia. No hay demasiado para sacar conclusiones de ese antecedente, pero al menos marca que la última vez que se cruzaron los neerlandeses se quedaron con el triunfo.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis