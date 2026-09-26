La relación entre la AFA y River no atraviesa un buen momento. En la semana, los de Núñez se presentaron nuevamente en la reunión del Comité Ejecutivo con algunas propuestas, pero no fueron bien recibidos. Ante esta situación, en el Millonario especulaban que no iban a hacer caso al pedido de cambio de día para enfrentar a Sarmiento, pero finalmente no fue así.
La fecha 11 del Torneo Clausura se disputará en plena fecha FIFA, en la que River cedió a algunos de sus jugadores a la Selección Argentina, por lo que podía llegar a perderlos para visitar a Sarmiento. Finalmente, el duelo de esa jornada se disputará el miércoles 14 de octubre a las 19 horas.
River visitará a Sarmiento en el Eva Perón. (Foto: Getty).
Este sábado, no solamente se conoció el cambio de día del duelo entre Sarmiento y River, sino que también toda la programación de la fecha número 12. El Millonario recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 10 de octubre desde las 21.30 horas, mientras que Boca visitará a Instituto en Córdoba el viernes 9.
Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
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Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
Así se jugará la fecha 12 del Torneo Clausura
Viernes 9 de octubre
14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)
18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
19.30 Instituto – Boca (Zona A)
21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
Sábado 10 de octubre
14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
19.15 Tigre – Banfield (Zona B)
21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Domingo 11 de octubre
14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)
17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)
17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.15 Racing – Belgrano (Zona B)
21.30 Talleres – Independiente (Zona A)
Lunes 12 de octubre
16.00 Lanús – Vélez (Zona A)
18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A)
DATOS CLAVE
- River Plate y AFA mantienen una relación tensa tras rechazarse propuestas del club.
- River Plate enfrentará a Sarmiento el miércoles 14 de octubre a las 19 horas.
- La fecha 11 del Torneo Clausura será en plena realización de la fecha FIFA.