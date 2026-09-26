Noruega vs. Portugal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con puntaje perfecto en la Liga de Naciones, Noruega recibe el domingo 27 de septiembre a una Portugal que también ganó su debut y no quiere sobresaltos.

Los dos equipos arrancaron con triunfo en la primera fecha y este cruce puede definir quién queda mejor posicionado en el grupo antes de que avance el calendario.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega envalentonada después de ganarle 3-2 a Dinamarca de local, un partido con final abierto que le dio los primeros tres puntos. La posición 10 no refleja del todo el envión anímico que dejó ese resultado, y el equipo sabe que un triunfo ante Portugal lo metería de lleno en la pelea del grupo.

Portugal, por su parte, resolvió su debut con un ajustado 1-0 sobre Gales de local. No fue un partido vistoso pero sumó de la misma manera, y ahora buscará confirmar que puede ganar también lejos de casa, algo que en la Liga de Naciones vale doble.

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El historial entre Noruega y Portugal

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Portugal, que ganó siete de los diez enfrentamientos directos, contra apenas un triunfo noruego y dos empates. La diferencia de gol también marca la distancia: 14 tantos portugueses contra 5 noruegos en todo ese recorrido.

El único antecedente reciente, de 2016, terminó 3-0 para Portugal, y de hecho Noruega no le gana desde 2010. La paridad, en los papeles, no existe: se trata de una serie históricamente desequilibrada.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1967 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Noruega suma 3 puntos tras vencer a Dinamarca.

suma 3 puntos tras vencer a Dinamarca. Portugal suma 3 puntos tras vencer a Gales.