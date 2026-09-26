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Liga de Naciones

Noruega vs. Portugal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Norway vs. Portugal, Liga de Naciones
Norway vs. Portugal, Liga de Naciones

Con puntaje perfecto en la Liga de Naciones, Noruega recibe el domingo 27 de septiembre a una Portugal que también ganó su debut y no quiere sobresaltos.

Los dos equipos arrancaron con triunfo en la primera fecha y este cruce puede definir quién queda mejor posicionado en el grupo antes de que avance el calendario.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega envalentonada después de ganarle 3-2 a Dinamarca de local, un partido con final abierto que le dio los primeros tres puntos. La posición 10 no refleja del todo el envión anímico que dejó ese resultado, y el equipo sabe que un triunfo ante Portugal lo metería de lleno en la pelea del grupo.

Portugal, por su parte, resolvió su debut con un ajustado 1-0 sobre Gales de local. No fue un partido vistoso pero sumó de la misma manera, y ahora buscará confirmar que puede ganar también lejos de casa, algo que en la Liga de Naciones vale doble.

El historial entre Noruega y Portugal

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Portugal, que ganó siete de los diez enfrentamientos directos, contra apenas un triunfo noruego y dos empates. La diferencia de gol también marca la distancia: 14 tantos portugueses contra 5 noruegos en todo ese recorrido.

El único antecedente reciente, de 2016, terminó 3-0 para Portugal, y de hecho Noruega no le gana desde 2010. La paridad, en los papeles, no existe: se trata de una serie históricamente desequilibrada.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies
04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies
20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies
10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies
01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers
09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers
12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
08/06/1967 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Noruega suma 3 puntos tras vencer a Dinamarca.
  • Portugal suma 3 puntos tras vencer a Gales.
Redacción Bolavip
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