Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó

Después de lograr la renovación con Santos, la vida de Neymar volvió a tener un hecho extravagante. Y es que, además de ser un astro del fútbol a nivel mundial, le gusta coleccionar vehículos de diferentes gamas. Pero lo que nadie creía era que llegaría al punto de adquirir el Batimóvil.

Sí, aunque resulte irreal, el delantero del Peixe adquirió una pieza única que él mismo mandó a construir hace un tiempo, a un reconocido diseñador. Está inspirado en el Tumbler que Batman utiliza en la trilogía Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises.

El vehículo, que posee un aspecto rudo y militar, combina un tanque con un automóvil deportivo, el cual fue diseñado para ser un prototipo blindado militar antes de ser adaptado para que Christopher Nolan lo utilice en la saga de películas donde interpreta a Bruce Wayne. Una de sus principales características es que posee un potente motor, ruedas anchas y capacidades de ataque como dispensadores de humo y ametralladoras. Eso sí, el que tiene Ney, no posee las últimas dos características.

En la fotografía que compartió en sus redes sociales, donde también se observan su helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX, puede verse al ex Barcelona con muchísima felicidad por lograr uno de sus tantos objetivos. “Los sueños pueden hacerse realidad”, escribió junto al posteo que realizó en Instagram. Pero hay un dato que sorprende mucho más, y es el elevado costo del vehículo.

La construcción del Tumbler demoró un total de tres años y demandó un trabajo artesanal sobre un chasis tubular de fibra de carbono, en el que el diseñador brasileño Adhemar Cabral terminó realizando un vehículo que posee una longitud de 4,65 metros y 2,8 de ancho. Además de que cuenta con un motor V8 6.2 de 525 caballos de fuerza y fue pensado como objeto de colección, tiene un valor estimado de 2.000.000 de dólares. Pero hay una situación que le impide al ex Paris Saint-Germain dar un paseo por las calles: el vehículo no está homologado, por lo que permanece guardado en un garaje privado.

Las expectativas de Neymar tras renovar con Santos

La renovación del astro brasileño tiene un motor principal: la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Para cumplir su deseo de ser convocado por Carlo Ancelotti, Neymar sabe que necesita continuidad y ritmo de competencia para aspirar a estar en la lista de Brasil. Por eso, sabiendo que por delante también tiene la Copa Sudamericana, ya comenzó su puesta a punto, con el objetivo de no cruzarse otra vez con los obstáculos que se le interpusieron en 2025.

El último año fue una prueba de fuego para el delantero de 33 años: disputó 28 partidos, en los que aportó 11 goles y 4 asistencias. Sin embargo, su físico le pasó factura. Jugó el tramo final del Brasileirao infiltrado y con dolores para salvar al equipo del descenso y clasificarlo a la Sudamericana. El esfuerzo fue tal que terminó en el quirófano: debió operarse de los meniscos de la rodilla izquierda y recién podrá volver a las canchas a mediados de febrero.

