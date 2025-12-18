Flamengo busca romper el mercado y va por Neymar para la Copa Libertadores 2026

Hace unas cuantas horas, el Flamengo se quedó a las puertas de convertirse en campeón de la Copa Intercontinental. Sin embargo, cayó en penales contra el PSG, campeón de Europa, subcampeón del mundo y elegido como el mejor equipo del año. Ahora, el campeón de la Copa Libertadores busca dar vuelta la página y quiere hacerlo con el nombre que rompería el mercado: Neymar.

Indica Matteo Moretto, reconocido periodista especializado en el mercado para As, que el Mengao quiere meterse entre Neymar y su renovación de contrato con Santos. “Es justo señalar que hay otros clubes que en estos días están tratando de interponerse entre el Santos y Neymar, como por ejemplo el Flamengo“, afirmó.

Neymar fue clave para que Santos mantenga la categoría en Brasil. (Getty)

En su columna, el periodista agregó que son los propios jugadores del Mengao quienes ponen sobre la mesa que Flamengo le daría la mejor oportunidad a Neymar de llegar a tono al Mundial 2026.: “Hay varios jugadores de la plantilla del Flamengo que están presionando para que Neymar fiche por el club, con la idea de ayudarle a dar lo mejor de sí mismo para llegar al Mundial en las mejores condiciones posibles”, explicó Moretto.

Neymar se operará de la rodilla y planea renovar con Santos

Ahora bien, en contraste con el reporte del periodista, desde Brasil indican que la renovación de Neymar con el Santos se encuentra encaminada. “Santos y Neymar se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de extensión de contrato por seis meses. Sin embargo, no hay plazo ni prisa para que se materialice”, explica el prestigioso medio Globo.

Neymar tenía todo encaminado con Santos, pero ahora Flamengo presiona para ficharlo.

No obstante, en el artículo también señalan que “el mayor sueño de Neymar ahora mismo es jugar el Mundial con la selección brasileña en junio, pero para lograrlo, el número 10 necesita convencer a Carlo Ancelotti para que lo convoque”, algo que todavía no ha sucedido desde que el italiano se hizo cargo del Scratch.

Globo también explica que Neymar, sea cual sea su futuro, tendrá que operarse en los próximos días. Se trata de una cirugía astroscópica en la rodilla izquierda, con el objetivo de solucionar una rotura de meniscos. Esto lo tendrá de baja un mes, y recién iniciaría la “pretemporada” en febrero, de forma particular, con las competencias locales ya iniciadas.

Esta operación es necesaria para que Neymar tenga alguna chance de llegar al Mundial, y algo que tanto Santos, como Flamengo o cualquier otro club que quiera hacerse con los servicios de Neymar, deberá tener en cuenta a la hora de su fichaje.

