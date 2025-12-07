Atentos River, Racing y San Lorenzo: el Santos de Neymar y los 6 equipos brasileños que clasificaron a la Copa Sudamericana 2026

A través de una fecha 38 repleta de definiciones en todos los sectores de la tabla, este domingo se cerró la edición 2025 del Brasileirao. El Santos de Neymar salió a la cancha con el objetivo de evitar el descenso, lo consiguió y además abrochó uno de los boletos para la Copa Sudamericana 2026.

El combinado paulista goleó por 3-0 a Cruzeiro, uno de los primeros equipos del campeonato, y finalizó el certamen en la 12° colocación. Un doblete de Thaciano y otro grito de João Schmidt le dieron la valiosa victoria al elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda, que contó con el ex Barcelona y PSG como titular.

Con este resultado, Santos se convirtió en uno de los 6 clasificados por el Brasileirao para disputar la próxima Copa Sudamericana. Además del Peixe, la jugarán Sao Paulo, Gremio, RB Bragantino, Atlético Mineiro y Corinthians.

El calibre de estos equipos hará más atractiva que nunca la segunda competencia de clubes de CONMEBOL en cuanto a importancia. La expectativa aumenta aún más si se tienen en cuenta los equipos argentinos que ya tienen un lugar asegurado para la cita.

Es que River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central son, hasta el momento, los representantes de la Liga Profesional de Fútbol. Cabe recordar que la definición del Torneo Clausura puede aportar modificaciones.

Un título para la Academia o el Xeneize pueden sumar a Independiente de Avellaneda a la Sudamericana 2026. Incluso, de coronarse el club de la Ribera, el Millonario saltará a la fase previa de la Copa Libertadores, liberando aquel cupo para el Rojo.

Publicidad

Publicidad

El Fortaleza de Martín Palermo, condenado al descenso

ver también Confirman que Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026: los motivos que convencieron a Juan Román Riquelme

A pesar de la enorme remontada que protagonizó el club del norte de Brasil desde la llegada del Titán al banco de suplentes, la derrota de este domingo ante Botafogo lo dejó en los cuatro puestos que pierden la categoría. El ídolo de Boca sacó 28 de los últimos 51 puntos e hilvanó 4 victorias hasta el duelo de esta tarde. No alcanzó, pero el DT dejó una buena imagen.

Así quedó la tabla del Brasileirao

DATOS CLAVE

Santos con Neymar titular goleó 3-0 y clasificó a la Copa Sudamericana 2026 .

con titular goleó 3-0 y clasificó a la . Fortaleza dirigido por Martín Palermo descendió tras perder ante Botafogo en la fecha 38 .

dirigido por descendió tras perder ante Botafogo en la . River Plate y Racing Club acompañarán al equipo de Juan Pablo Vojvoda en el torneo.

Publicidad