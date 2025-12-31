Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

En el último día del año, Neymar anunció su continuidad en Santos

Justo antes de recibir el 2026, el astro brasileño y el club confirmaron lo que consideraban la mejor medida para que Carlo Ancelotti lo integre en la lista para la Copa del Mundo.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Neymar seguirá en Santos hasta finales de 2026.
© Getty ImagesNeymar seguirá en Santos hasta finales de 2026.

El 2025 no podía despedirse sin una última bomba en el fútbol sudamericano. Tras semanas de incertidumbre, rumores y negociaciones silenciosas, Neymar Jr. eligió el 31 de diciembre para confirmar lo que todos los torcedores del Peixe esperaban: seguirá vistiendo la camiseta del Santos, el club que lo vio nacer, hasta diciembre de 2026.

La noticia pone fin a una saga que tuvo en vilo a Brasil. Si bien la intención de ambas partes siempre fue continuar, los detalles financieros y la duración del contrato dilataron la firma hasta el límite del calendario.

Fiel al estilo del jugador, Santos oficializó la noticia con una puesta en escena cinematográfica en sus redes sociales. Un video mostró el estadio del club bajo un cielo gris, con la mítica camiseta ’10’ colgada del alambrado. En la pantalla gigante de la cancha primero apareció el 10/6/2026 (un día antes del inicio del Mundial y mes hasta el que se extendería la nueva firma de Neymar), pero tras un efecto de “error”, la cifra se corrigió al 31 de diciembre de 2026, la fecha final del nuevo contrato. La frase “Está llegando la hora” cerró el clip.

Tweet placeholder

Las expectativas de Neymar

La renovación del astro brasileño tiene un motor principal: la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Para cumplir su deseo de ser convocado por Carlo Ancelotti, Neymar sabe que necesita continuidad y ritmo de competencia para aspirar a estar en la lista de Brasil. Por eso, sabiendo que por delante también tiene la Copa Sudamericana, ya comenzó su puesta a punto, con el objetivo de no cruzarse otra vez con los obstáculos que se le interpusieron en 2025.

El último año fue una prueba de fuego para el delantero de 33 años: disputó 28 partidos, en los que aportó 11 goles y 4 asistencias. Sin embargo, su físico le pasó factura. Jugó el tramo final del Brasileirao infiltrado y con dolores para salvar al equipo del descenso y clasificarlo a la Sudamericana. El esfuerzo fue tal que terminó en el quirófano: debió operarse de los meniscos de la rodilla izquierda y recién podrá volver a las canchas a mediados de febrero.

Publicidad
Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025

ver también

Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025

Jugó con Maradona, le atajó un penal a Chilavert, trabaja como asesor financiero y ahora colabora con el equipo de la familia Messi

ver también

Jugó con Maradona, le atajó un penal a Chilavert, trabaja como asesor financiero y ahora colabora con el equipo de la familia Messi

Datos clave

  • Neymar Jr. renovó su contrato con Santos hasta diciembre de 2026.
  • Su objetivo es jugar el Mundial 2026 bajo el mando de Carlo Ancelotti.
  • Regresará a las canchas a mediados de febrero tras operarse los meniscos.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar
Fútbol Argentino

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar

En Brasil aseguran que Marino Hinestroza no jugará en Boca y sí en Santos por una gran diferencia
Boca Juniors

En Brasil aseguran que Marino Hinestroza no jugará en Boca y sí en Santos por una gran diferencia

Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases
Fútbol Sudamericano

Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases

Los 3 peores escándalos del tenis en 2025
Tenis

Los 3 peores escándalos del tenis en 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo