El 2025 no podía despedirse sin una última bomba en el fútbol sudamericano. Tras semanas de incertidumbre, rumores y negociaciones silenciosas, Neymar Jr. eligió el 31 de diciembre para confirmar lo que todos los torcedores del Peixe esperaban: seguirá vistiendo la camiseta del Santos, el club que lo vio nacer, hasta diciembre de 2026.

La noticia pone fin a una saga que tuvo en vilo a Brasil. Si bien la intención de ambas partes siempre fue continuar, los detalles financieros y la duración del contrato dilataron la firma hasta el límite del calendario.

Fiel al estilo del jugador, Santos oficializó la noticia con una puesta en escena cinematográfica en sus redes sociales. Un video mostró el estadio del club bajo un cielo gris, con la mítica camiseta ’10’ colgada del alambrado. En la pantalla gigante de la cancha primero apareció el 10/6/2026 (un día antes del inicio del Mundial y mes hasta el que se extendería la nueva firma de Neymar), pero tras un efecto de “error”, la cifra se corrigió al 31 de diciembre de 2026, la fecha final del nuevo contrato. La frase “Está llegando la hora” cerró el clip.

Las expectativas de Neymar

La renovación del astro brasileño tiene un motor principal: la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Para cumplir su deseo de ser convocado por Carlo Ancelotti, Neymar sabe que necesita continuidad y ritmo de competencia para aspirar a estar en la lista de Brasil. Por eso, sabiendo que por delante también tiene la Copa Sudamericana, ya comenzó su puesta a punto, con el objetivo de no cruzarse otra vez con los obstáculos que se le interpusieron en 2025.

El último año fue una prueba de fuego para el delantero de 33 años: disputó 28 partidos, en los que aportó 11 goles y 4 asistencias. Sin embargo, su físico le pasó factura. Jugó el tramo final del Brasileirao infiltrado y con dolores para salvar al equipo del descenso y clasificarlo a la Sudamericana. El esfuerzo fue tal que terminó en el quirófano: debió operarse de los meniscos de la rodilla izquierda y recién podrá volver a las canchas a mediados de febrero.

