Noruega se quejó ante la FIFA por el sorteo del Mundial 2026: “Un espectáculo bizarro”

Tras conocerse la composición de todos los grupos de la próxima Copa del Mundo, el elenco de Erling Haaland puso el grito en el cielo.

Por Gabriel Casazza

El sorteo del Mundial 2026 no dejó a todos contentos.
© GettyEl sorteo del Mundial 2026 no dejó a todos contentos.

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026 que se desarrollará, en conjunto, en Estados Unidos, Canadá y México. En medio de ese panorama, todos y cada uno de los seleccionados participantes conocieron a sus rivales en la fase de grupos. Y también aquellos concurrentes potenciales que todavía no sellaron su pasaje.

Así las cosas, como no podía ser de otra manera, algunos países terminaron más conformes que otros debido a la complejidad de las zonas. Bajo esa órbita, hubo un seleccionado que puso el grito en el cielo y expuso su malestar por el resultado del sorteo desarrollado en Washington DC. Y ese seleccionado fue el de Noruega.

No es un detalle menor que el combinado escandinavo que cuenta con figuras del calibre de Erling Haaland y Martin Odeegard formará parte del Grupo I de la Copa del Mundo, el cual tiene a Francia -vigente subcampeón- como cabeza de serie, además de la presencia de Senegal y del vencedor del repechaje compuesto por Irak, Bolivia y Surinam.

Erling Haaland, figura principal de Noruega. (Foto: IMAGO)

“Hoy no creo poder tomarme esto del todo en serio. Tenemos que intentar mantenernos alerta, mantener la puerta cerrada y trabajar para que la FIFA se centre en el fútbol y no en estas cosas”, comenzó exteriorizando Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, en torno al espectáculo que tuvo lugar en el sorteo.

“Cuando este premio no tiene criterios objetivos, ni jurado, ni conexión con la dirección, existe el riesgo de que sea una forma encubierta de politizar la organización. Las partes relacionadas con el premio fueron largas e inapropiadas”, amplió, en diálogo con la prensa noruega, sobre la entrega del Premio FIFA de la Paz a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Publicidad

Paralelamente, Stale Solbakken, director técnico de la selección de Noruega, también expuso su fastidio por todo lo relacionado con la ceremonia del sorteo del Mundial 2026: “Fue un espectáculo bizarro en muchos sentidos, tengo que ser honesto y decirlo”, manifestó en declaraciones brindadas al medio de comunicación noruego “NRK”.

Así quedaron los grupos del Mundial

Los grupos del Mundial 2026. (Foto: Bolavip)

DATOS CLAVE

  • El sorteo del Mundial 2026 se realizó en Washington DC e incluye a Estados Unidos, Canadá y México como sedes.
Publicidad
  • Noruega expresó malestar tras el resultado del sorteo, quedando en el Grupo I con Francia y Senegal.
  • Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, criticó el Premio FIFA de la Paz a Donald Trump y la ceremonia.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

