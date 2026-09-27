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Liga de Naciones

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Rumania necesita reencontrarse el lunes 28 de septiembre después de arrancar con una derrota, y enfrente tendrá a una Bosnia y Herzegovina que llega con más confianza tras rescatar un punto en su debut.

Los dos equipos buscan su primera victoria en esta Liga de Naciones y el resultado puede marcar el rumbo del grupo desde temprano.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rumania empezó con el pie izquierdo: cayó 1-2 de visitante ante Suecia y todavía no sumó puntos en el torneo. Con esa mochila, el equipo que dirige… necesita una reacción rápida para no quedar relegado en la tabla ya en la segunda fecha.

Bosnia y Herzegovina, en cambio, rescató un empate 0-0 en su visita a Polonia y llega con la tranquilidad de no haber perdido. Ese punto la deja mejor posicionada que a su rival y con margen para jugar sin tanta presión.

El historial entre Rumania y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos está completamente parejo: de ocho enfrentamientos, Rumania ganó cuatro y Bosnia y Herzegovina otros cuatro, sin empates en el medio. En goles también manda Rumania, con 14 convertidos contra 8 recibidos. Sin embargo, la tendencia reciente favorece a los bosnios, que se quedaron con los dos últimos duelos, incluido un 3-1 como local en noviembre pasado.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers
21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League
07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League
03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers
26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Bosnia y Herzegovina suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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