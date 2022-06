Después de lo que fue un mes para el caos, donde Racing quedó eliminado de la Copa de la Liga ante Boca, como así también de la Sudamericana y de la Copa Argentina, los dirigentes se pusieron el overol dentro del mercado de pases para darle algunos refuerzos a Fernando Gago y que los hinchas dejen las críticas de lado.

El triunfo frente a Vélez trajo algo de tranquilidad para los de Avellaneda, ya que también habían caído ante Godoy Cruz por el certamen doméstico. Y luego de que se concretaran los arribos de Emiliano Vecchio y Maximiliano Romero, en la Academia se confirmó la incorporación de un jugador repleto de polémica.

En la jornada matutina del sábado, Johan Carbonero se transformó en el tercer refuerzo de Racing. Después de realizarse la revisión médica en el Centro Médico Deragopyan, el colombiano que deberá presentarse a juicio por una denuncia de acoso y tentativa de abuso sexual del año 2020, abandonó a Gimnasia y Esgrima de La Plata y ahora se pondrá a disposición de Gago.

Los hinchas de la Academia están enfrentados por lo que es la contratación del ex Once Caldas, que se quedó con un 25% de la ficha. Más allá de los 3,8 millones de dólares que desembolsó la dirigencia racinguista por el 75% del pase, varios fanáticos se quejaron porque adquirieron a un jugador con una causa judicial sin resolver. Mientras que otros, miraron hacia un costado y se "olvidaron" de los problemas personales que acarrea el extremo.

A pesar de que el futbolista, después de los chequeos médicos, expresó que está disponible si el DT lo quiere utilizar el lunes, justamente ante su ex equipo, no podrá formar parte de la nómina de convocados porque todavía no firmó su contrato, al igual que Maximiliano Romero.