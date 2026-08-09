A los 47 años, Ariel Penel anunció su retiro del arbitraje profesional

A los 47 años, y luego de más de una década dirigiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, el árbitro Ariel Penel decidió ponerle punto final a su carrera y ya se lo comunicó a Federico Beligoy, por lo que no estará más a disposición para el resto de la temporada.

En 2008, Penel inició su carrera en el arbitraje y dio el salto a la Primera División en 2014, cuando logró asentarse. Desde allí comenzó a crecer y poco a poco fue designado a los partidos más importantes de los distintos campeonatos a nivel nacional.

El último partido que dirigió a nivel profesional fue el pasado 25 de mayo, en la victoria de Atlanta 1 a 0 en condición de visitante frente a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional. En la máxima categoría del fútbol argentino, estuvo presente en el triunfo de Argentinos Juniors contra Huracán, por el Torneo Apertura.

A lo largo de su carrera, solamente se desempeñó en el fútbol argentino, ya que no fue designado para competencias Conmebol. En esta etapa como árbitro, dirigió la final entre Sarmiento de La Banda y Los Andes, en la que el Milrrayitas ganó 1 a 0 y ascendió a la Primera Nacional.

Dentro de los clásicos que le tocó impartir justicia, aparecen Colón vs. Unión (empate 1-1 en 2021), mientras que como cuarto árbitro participó de un San Lorenzo vs. Huracán en 2022 y del Superclásico de 2023, en el que River le ganó 2 a 0 a Boca en La Bombonera.

El mensaje de Miguel Scime a Penel

En su cuenta de X (ex Twitter), ex director de árbitros de AFA, publicó un posteo en el que felicitó a Penel por su carrera en el arbitraje. “A sus 47 años, y después de más de una década dirigiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, Ariel deja una carrera que merece ser reconocida”, soltó.

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Ariel Penel: la despedida de un muy buen árbitro

Hoy el arbitraje profesional despide del campo de juego a Ariel Penel, un árbitro que construyó una extensa y destacada trayectoria basada en la capacidad, la responsabilidad y el compromiso.

A sus 47 años, y después de más de una… pic.twitter.com/AwwGe0KiiC — Miguel Ángel Scime (@miguelscimeok) August 8, 2026

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