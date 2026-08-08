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Fútbol argentino

Con River afuera de todo, así quedó la tabla anual tras el empate de Boca con Vélez

Este sábado hubo varios partidos y muchos cambios de posiciones de cara a la clasificación de la Libertadores y Sudamericana.

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate.
© GettyEduardo Coudet, director técnico de River Plate.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 4, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una quinta parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 8 de agosto.

En primer lugar, cabe destacar que River perdió 1-0 ante Tigre en Victoria, agudizó aún más su crisis y está quedando afuera de todo el plano internacional de cara a la próxima temporada. Inmediatamente después, Boca empató 1-1 con Vélez en el Tomás Adolfo Ducó y quedó a tiro de los puestos de Copa Libertadores, aunque sigue en Sudamericana.

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Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Más temprano, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, mientras que Deportivo Riestra le ganó 2-0 a Estudiantes en Bajo Flores. Luego, en el último turno del día, Instituto superó 1-0 a Gimnasia de Mendoza y pasó a River en la tabla anual, escalando varios puestos. Después, Platense derrotó 1-0 a Independiente en una noche caliente en Avellaneda.

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Barracas Central – 30 puntos
  11. Instituto – 30 puntos
  12. River Plate – 30 puntos
  13. Talleres – 29 puntos
  14. Tigre – 27 puntos
  15. Lanús – 27 puntos
  16. Huracán – 26 puntos
  17. Unión – 25 puntos
  18. Racing – 25 puntos
  19. San Lorenzo – 25 puntos
  20. Sarmiento – 25 puntos
  21. Gimnasia (M) – 25 puntos
  22. Defensa – 23 puntos
  23. Banfield – 22 puntos
  24. Platense – 20 puntos
  25. Atlético Tucumán – 19 puntos
  26. Newell’s – 19 puntos
  27. Central Córdoba – 19 puntos
  28. Riestra – 17 puntos
  29. Aldosivi – 9 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

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