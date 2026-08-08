Con River afuera de todo, así quedó la tabla anual tras el empate de Boca con Vélez

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 4, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una quinta parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 8 de agosto.
En primer lugar, cabe destacar que River perdió 1-0 ante Tigre en Victoria, agudizó aún más su crisis y está quedando afuera de todo el plano internacional de cara a la próxima temporada. Inmediatamente después, Boca empató 1-1 con Vélez en el Tomás Adolfo Ducó y quedó a tiro de los puestos de Copa Libertadores, aunque sigue en Sudamericana.
Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)
Más temprano, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, mientras que Deportivo Riestra le ganó 2-0 a Estudiantes en Bajo Flores. Luego, en el último turno del día, Instituto superó 1-0 a Gimnasia de Mendoza y pasó a River en la tabla anual, escalando varios puestos. Después, Platense derrotó 1-0 a Independiente en una noche caliente en Avellaneda.
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Barracas Central – 30 puntos
- Instituto – 30 puntos
- River Plate – 30 puntos
- Talleres – 29 puntos
- Tigre – 27 puntos
- Lanús – 27 puntos
- Huracán – 26 puntos
- Unión – 25 puntos
- Racing – 25 puntos
- San Lorenzo – 25 puntos
- Sarmiento – 25 puntos
- Gimnasia (M) – 25 puntos
- Defensa – 23 puntos
- Banfield – 22 puntos
- Platense – 20 puntos
- Atlético Tucumán – 19 puntos
- Newell’s – 19 puntos
- Central Córdoba – 19 puntos
- Riestra – 17 puntos
- Aldosivi – 9 puntos
- Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO