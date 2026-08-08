Con River afuera de todo, así quedó la tabla anual tras el empate de Boca con Vélez

Este sábado hubo varios partidos y muchos cambios de posiciones de cara a la clasificación de la Libertadores y Sudamericana.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 4, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una quinta parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 8 de agosto.

En primer lugar, cabe destacar que River perdió 1-0 ante Tigre en Victoria, agudizó aún más su crisis y está quedando afuera de todo el plano internacional de cara a la próxima temporada. Inmediatamente después, Boca empató 1-1 con Vélez en el Tomás Adolfo Ducó y quedó a tiro de los puestos de Copa Libertadores, aunque sigue en Sudamericana.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Más temprano, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, mientras que Deportivo Riestra le ganó 2-0 a Estudiantes en Bajo Flores. Luego, en el último turno del día, Instituto superó 1-0 a Gimnasia de Mendoza y pasó a River en la tabla anual, escalando varios puestos. Después, Platense derrotó 1-0 a Independiente en una noche caliente en Avellaneda.

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Barracas Central – 30 puntos Instituto – 30 puntos River Plate – 30 puntos Talleres – 29 puntos Tigre – 27 puntos Lanús – 27 puntos Huracán – 26 puntos Unión – 25 puntos Racing – 25 puntos San Lorenzo – 25 puntos Sarmiento – 25 puntos Gimnasia (M) – 25 puntos Defensa – 23 puntos Banfield – 22 puntos Platense – 20 puntos Atlético Tucumán – 19 puntos Newell’s – 19 puntos Central Córdoba – 19 puntos Riestra – 17 puntos Aldosivi – 9 puntos Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

Cómo continúa la fecha 4