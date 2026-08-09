Stefano Di Carlo romperá el silencio y se referirá al futuro de River: “En la semana hablamos”

El presidente del Millonario hablará sobre la actualidad del equipo y la continuidad de Coudet en el cargo.

El semestre de River sigue en caída libre. En su visita a Tigre por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, perdió 1 a 0 con el tanto de Nacho Russo y de esta manera continúa siendo el único equipo que no convirtió goles ni sumó puntos en lo que va del certamen.

Luego de este encuentro, el presidente del elenco de Núñez, Stefano Di Carlo, pasó por el streaming de La Página Millonaria, en donde frenó brevemente para dar un anuncio importante y afirmar que romperá el silencio en los próximos días para hablar sobre el futuro del club.

“En la semana vamos a hablar”, tiró Di Carlo para confirmar que hablará ante los medios, ya sea en una conferencia de prensa, o bien en una entrevista, con el objetivo de llevar un poco de calma ante el mal presente futbolístico de River, que perdió los cinco partidos que jugó en el semestre.

Dentro de los temas que tocará el presidente del Millonario, no solo estará el momento que atraviesa el equipo, sino que también respecto a los borrados en el predio de Cantillo y la continuidad de Eduardo Coudet, quien quedó en el borde de la cornisa por esta mala racha negativa.

Coudet puso en duda su continuidad en River

En la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Tigre, el ‘Chacho’ puso en duda su continuidad en el club y dio a entender que está dispuesto a presentar la renuncia en caso de que no pueda revertir esta racha negativa en el corto plazo.

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“Yo no voy a perjudicar al club ni a la directiva. Voy a intentar. Si no sale me haré responsable y diré ‘no me fue bien’“, sentenció el entrenador al respecto de su futuro cercano en la institución, en donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Si veo que no se empiezan a dar resultados no le voy a hacer mal a River ni al hincha. Soy el más autocrítico“. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. En cuanto a eso, expresó: “Seguramente me está puteando medio país, pero me ya ha pasado como jugador y lo di vuelta“.

Datos claves

River perdió 1 a 0 contra Tigre y suma 0 puntos en el Clausura.

contra Tigre y suma 0 puntos en el Clausura. Stefano Di Carlo confirmó que hablará en la semana sobre el futuro de River.

confirmó que hablará en la semana sobre el futuro de River. Eduardo Coudet está en riesgo por acumular cinco derrotas seguidas en el semestre.