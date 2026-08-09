Guillermo Barros Schelotto elogió a Paredes tras el empate entre Boca y Vélez: “Se lo dije al Vasco”

En conferencia de prensa, el entrenador del Fortín le dedicó unas palabras al capitán del Xeneize.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, con goles de Santiago Ascacibar y Diego Valdéz, Boca y Vélez empataron 1 a 1, por lo que de esta manera el Xeneize no pudo acercarse a los primeros puestos de la zona.

Luego de este encuentro, el entrenador del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, habló en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis respecto a la igualdad que cosechó su equipo, y también le dejó unas palabras de elogio a Leandro Paredes, el capitán del Xeneize.

“Paredes creo que es un jugador extraordinario, un jugador que juega de primera, que si necesita hacer la pausa la hace con la pelota al pie. Qué te voy a decir, ha jugado mundiales y ha dejado una marca donde jugó”, inició el mellizo con su elogio.

Y agregó: “Es el 5 de Boca, se nota su calidad y se lo dije al Vasco. No lo podes ir a presionar porque te juega de primera, cuando dejás que la maneje mete la pausa para que pasen los demás y mete el pase largo. La verdad es un jugador extraordinario”.

"PAREDES ES UN JUGADOR EXTRAORDINARIO" 🤩⚽



🗣️ Guillermo Barros Schelotto y los halagos hacia el 5 de Boca 🔵🟡



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Paredes habló tras el empate de Boca

El capitán del Xeneize también tomó la palabra luego de la igualdad en Parque Patricios. “Si, seguro merecimos ganar. El primer tiempo creamos mucho también, fuimos muy superiores casi todo el partido, más allá del gol y esos minutos posteriores, que quizás sufrimos un poco“, analizó.

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Y agregó con respecto a la llegada de Enner Valencia, quien firmó como jugador libre por 18 meses y se sumará al plantel: “Lo vimos a Enner en el vestuario, esperemos que se adapte bien. De nuestra parte darle la bienvenida y tratar de que se sienta cómodo rápido”.

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