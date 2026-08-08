“Me duele que Thiago Almada vaya a River”

Los de Núñez compraron al futbolista de la Selección Argentina a cambio de 20 millones de euros por el 100% del pase.

River rompió el mercado de pases y concretó la compra más cara de su historia y también del fútbol argentino. Thiago Almada se suma a las filas del elenco de Núñez a cambio de 20 millones de euros por el 100% del pase. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 ya firmó su contrato en España y se estima que llegará entre domingo y lunes al país para incorporarse al Millonario.

No hay club en el fútbol argentino que maneje la economía de River. En los últimos años concretó varias de las ventas más importantes de su historia, el naming, los contratos por recitales y el tener gran parte del estadio -con capacidad para 85 mil espectadores- son algunos de los factores que hacen que los de Núñez puedan invertir 20 millones de euros en un refuerzo.

Almada disputó el Mundial 2026 con la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Thiago Almada se formó en Vélez y allí demostró ser un jugador diferente. En las últimas horas, Fabián Berlanga -máximo mandatario del Fortín- dialogó con La Red, le consultaron por la llegada del Guayo al Millonario y dijo: “A Thiaguito siempre le digo lo mismo: venite seis meses, me encantaría”.

“Lo traje yo a Vélez prácticamente porque vino un técnico de Infantiles y me dijo que me sentara con el padre. ¿Cómo no me va a doler que Thiago se vaya a River? Pero no le puedo pagar lo que quiere ni ir contra la economía de River, por los sponsors que tiene, y eso que acá los multiplicamos por cinco”, completó Berlanga.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

Publicidad

Almada se suma a River, los detalles

River cerró la compra de Thiago Almada a cambio de 20 millones de euros por el 100% del pase, aunque Atlético de Madrid tiene la posibilidad de recomprarlo -por 40 millones- hasta fines de 2027. El Guayo firmó con el club de Núñez por tres años y medio y se estima que utilizará la camiseta número 23.

DATOS CLAVE