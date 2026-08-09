Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 9 de agosto: cuándo vuelve la Fórmula 1

El piloto argentino no tendrá acción este fin de semana y se prepara para el regreso a la competencia.

La fiebre de la Fórmula 1 se adueñó del público argentino y por eso a varios les llamó la atención no encontrarse con una carrera este fin de semana, luego del último Gran Premio de Hungría el pasado 26 de julio, que tuvo a Lando Norris como el ganador.

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Franco Colapinto no corre este domingo 9 de agosto porque no hay un Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana. No se trata de una lesión, una sanción, una baja ni una decisión deportiva individual: la categoría atraviesa su receso de mitad de temporada y la próxima cita oficial será el Gran Premio de los Países Bajos.

¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?

Colapinto no corre este 9 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.

Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento. Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.

Cuándo vuelve la Fórmula 1 y cuál será la próxima carrera

La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 219 2 Lewis Hamilton Ferrari 169 3 George Russell Mercedes 160 4 Charles Leclerc Ferrari 138 5 Lando Norris McLaren 128 6 Max Verstappen Red Bull Racing 109 7 Oscar Piastri McLaren 92 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 68 9 Pierre Gasly Alpine 41 10 Liam Lawson Racing Bulls 40 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas 17 14 Gabriel Bortoleto Sauber 10 15 Nico Hülkenberg Sauber 2 16 Carlos Sainz Jr. Williams 2 17 Alex Albon Williams 1 18 Esteban Ocon Haas 1 19 Fernando Alonso Aston Martin 0 20 Lance Stroll Aston Martin 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0

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Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 Racing Bulls 62 6 Alpine 60 7 Haas 18 8 Sauber 12 9 Williams 3 10 Aston Martin 0 11 Cadillac 0

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