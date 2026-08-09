Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 9 de agosto: cuándo vuelve la Fórmula 1

La fiebre de la Fórmula 1 se adueñó del público argentino y por eso a varios les llamó la atención no encontrarse con una carrera este fin de semana, luego del último Gran Premio de Hungría el pasado 26 de julio, que tuvo a Lando Norris como el ganador.
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Franco Colapinto no corre este domingo 9 de agosto porque no hay un Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana. No se trata de una lesión, una sanción, una baja ni una decisión deportiva individual: la categoría atraviesa su receso de mitad de temporada y la próxima cita oficial será el Gran Premio de los Países Bajos.
¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?
Colapinto no corre este 9 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.
Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento. Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.
Cuándo vuelve la Fórmula 1 y cuál será la próxima carrera
La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|68
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|40
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|22
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|14
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|10
|15
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|2
|16
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|2
|17
|Alex Albon
|Williams
|1
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull Racing
|177
|5
|Racing Bulls
|62
|6
|Alpine
|60
|7
|Haas
|18
|8
|Sauber
|12
|9
|Williams
|3
|10
|Aston Martin
|0
|11
|Cadillac
|0
Datos claves
- Franco Colapinto no compite este 9 de agosto por el receso veraniego de Fórmula 1.
- La Fórmula 1 cerró fábricas y pausó pruebas de viento durante dos semanas obligatorias.
- El Gran Premio de Países Bajos marcará el regreso de la categoría el 23 de agosto.