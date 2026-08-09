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Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 9 de agosto: cuándo vuelve la Fórmula 1

El piloto argentino no tendrá acción este fin de semana y se prepara para el regreso a la competencia.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

La fiebre de la Fórmula 1 se adueñó del público argentino y por eso a varios les llamó la atención no encontrarse con una carrera este fin de semana, luego del último Gran Premio de Hungría el pasado 26 de julio, que tuvo a Lando Norris como el ganador.

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Franco Colapinto no corre este domingo 9 de agosto porque no hay un Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana. No se trata de una lesión, una sanción, una baja ni una decisión deportiva individual: la categoría atraviesa su receso de mitad de temporada y la próxima cita oficial será el Gran Premio de los Países Bajos.

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¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?

Colapinto no corre este 9 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.

Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento. Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.

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La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

PosiciónPilotoEscuderíaPuntos
1Kimi AntonelliMercedes219
2Lewis HamiltonFerrari169
3George RussellMercedes160
4Charles LeclercFerrari138
5Lando NorrisMcLaren128
6Max VerstappenRed Bull Racing109
7Oscar PiastriMcLaren92
8Isack HadjarRed Bull Racing68
9Pierre GaslyAlpine41
10Liam LawsonRacing Bulls40
11Arvid LindbladRacing Bulls22
12Franco ColapintoAlpine19
13Oliver BearmanHaas17
14Gabriel BortoletoSauber10
15Nico HülkenbergSauber2
16Carlos Sainz Jr.Williams2
17Alex AlbonWilliams1
18Esteban OconHaas1
19Fernando AlonsoAston Martin0
20Lance StrollAston Martin0
21Sergio PérezCadillac0
22Valtteri BottasCadillac0

Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

PosiciónEscuderíaPuntos
1Mercedes379
2Ferrari307
3McLaren220
4Red Bull Racing177
5Racing Bulls62
6Alpine60
7Haas18
8Sauber12
9Williams3
10Aston Martin0
11Cadillac0

Datos claves

  • Franco Colapinto no compite este 9 de agosto por el receso veraniego de Fórmula 1.
  • La Fórmula 1 cerró fábricas y pausó pruebas de viento durante dos semanas obligatorias.
  • El Gran Premio de Países Bajos marcará el regreso de la categoría el 23 de agosto.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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