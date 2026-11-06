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Torneo Clausura

Alineaciones de Banfield y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield vs. Tucuman, Torneo Clausura
Banfield vs. Tucuman, Torneo Clausura

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 1-3 ante Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 1-2 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Banfield y Atlético Tucumán

Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez, Nacho Pais, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

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Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Julián Fernández, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Renzo Iván Tesuri, Leandro Díaz, Nicolás Laméndola. DT: Julio César Falcioni.

Bajas y ausentes de Banfield y Atlético Tucumán

Banfield:

  • John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Atlético Tucumán:

  • Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Luciano Vallejo (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Banfield y Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 6 de noviembre
  • Hora: 22:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Florencio Sola
  • Historial: 19 cruces — Banfield ganó 3, Atlético Tucumán ganó 4 y empataron 12
  • Último antecedente: 26/04/2026: Atlético Tucumán 1-1 Banfield
Redacción Bolavip
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