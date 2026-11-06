Alineaciones de Banfield y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 1-3 ante Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 1-2 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Banfield y Atlético Tucumán
Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez, Nacho Pais, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Julián Fernández, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Renzo Iván Tesuri, Leandro Díaz, Nicolás Laméndola. DT: Julio César Falcioni.
Bajas y ausentes de Banfield y Atlético Tucumán
Banfield:
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Atlético Tucumán:
- Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Luciano Vallejo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Banfield y Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Florencio Sola
- Historial: 19 cruces — Banfield ganó 3, Atlético Tucumán ganó 4 y empataron 12
- Último antecedente: 26/04/2026: Atlético Tucumán 1-1 Banfield