Alineaciones de Banfield y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 1-3 ante Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 1-2 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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