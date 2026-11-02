Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs. Banfield: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el Estadio Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Rivadavia vs. Banfield, Torneo Clausura
Rivadavia vs. Banfield, Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. El historial le sonríe a Banfield de manera abrumadora, pero la tabla cuenta otra historia: Independiente Rivadavia llega mejor posicionado y con el rótulo de favorito.

Ninguno de los dos pasa por un buen momento en cuanto a resultados recientes, así que el que logre corregir el rumbo primero puede sacar una ventaja importante en la mitad de la tabla.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Independiente Rivadavia viene de perder con Argentinos Juniors y antes de eso sufrió una goleada ante Rosario Central, aunque el empate frente a Tigre había mostrado algo de reacción. Con 19 puntos en 14 partidos y la novena posición, el equipo mendocino todavía tiene margen para meterse en la parte alta de la tabla si logra ordenarse en estas fechas.

Banfield tampoco encuentra continuidad: rescató un empate ante Lanús después de caer con Argentinos Juniors como local, aunque antes había sumado de a tres frente a Tigre. Está 13° con 14 unidades, una zona incómoda que lo obliga a reaccionar rápido si quiere alejarse de la parte baja del Clausura.

El historial entre Independiente Rivadavia y Banfield

Banfield domina claramente el historial entre ambos: de los diez encuentros disputados ganó siete, Independiente Rivadavia apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 18 tantos a favor del Taladro contra 8 del Lepra.

En los cruces más recientes esa tendencia se mantuvo. El empate sin goles de abril de 2026 fue la excepción en una serie donde Banfield se impuso en la mayoría de los últimos enfrentamientos directos, incluyendo dos triunfos consecutivos en 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/04/2026Banfield vs. Independiente Rivadavia0-0Liga Profesional Argentina
18/10/2025Independiente Rivadavia vs. Banfield1-2Liga Profesional Argentina
11/04/2025Banfield vs. Independiente Rivadavia1-1Liga Profesional Argentina
24/09/2024Banfield vs. Independiente Rivadavia2-0Liga Profesional Argentina
30/05/2024Independiente Rivadavia vs. Banfield1-2Copa Argentina
01/04/2024Independiente Rivadavia vs. Banfield1-2Liga Profesional Argentina
03/05/2014Banfield vs. Independiente Rivadavia4-0Primera Nacional
04/11/2013Independiente Rivadavia vs. Banfield3-0Primera Nacional
14/05/2013Banfield vs. Independiente Rivadavia3-1Primera Nacional
11/11/2012Independiente Rivadavia vs. Banfield0-2Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

  • Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Independiente Rivadavia suma 19 puntos en el torneo.
  • Banfield suma 14 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones