Independiente Rivadavia vs. Banfield: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el Estadio Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. El historial le sonríe a Banfield de manera abrumadora, pero la tabla cuenta otra historia: Independiente Rivadavia llega mejor posicionado y con el rótulo de favorito.

Ninguno de los dos pasa por un buen momento en cuanto a resultados recientes, así que el que logre corregir el rumbo primero puede sacar una ventaja importante en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Independiente Rivadavia viene de perder con Argentinos Juniors y antes de eso sufrió una goleada ante Rosario Central, aunque el empate frente a Tigre había mostrado algo de reacción. Con 19 puntos en 14 partidos y la novena posición, el equipo mendocino todavía tiene margen para meterse en la parte alta de la tabla si logra ordenarse en estas fechas.

Banfield tampoco encuentra continuidad: rescató un empate ante Lanús después de caer con Argentinos Juniors como local, aunque antes había sumado de a tres frente a Tigre. Está 13° con 14 unidades, una zona incómoda que lo obliga a reaccionar rápido si quiere alejarse de la parte baja del Clausura.

El historial entre Independiente Rivadavia y Banfield

Banfield domina claramente el historial entre ambos: de los diez encuentros disputados ganó siete, Independiente Rivadavia apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 18 tantos a favor del Taladro contra 8 del Lepra.

En los cruces más recientes esa tendencia se mantuvo. El empate sin goles de abril de 2026 fue la excepción en una serie donde Banfield se impuso en la mayoría de los últimos enfrentamientos directos, incluyendo dos triunfos consecutivos en 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/04/2026 Banfield vs. Independiente Rivadavia 0-0 Liga Profesional Argentina 18/10/2025 Independiente Rivadavia vs. Banfield 1-2 Liga Profesional Argentina 11/04/2025 Banfield vs. Independiente Rivadavia 1-1 Liga Profesional Argentina 24/09/2024 Banfield vs. Independiente Rivadavia 2-0 Liga Profesional Argentina 30/05/2024 Independiente Rivadavia vs. Banfield 1-2 Copa Argentina 01/04/2024 Independiente Rivadavia vs. Banfield 1-2 Liga Profesional Argentina 03/05/2014 Banfield vs. Independiente Rivadavia 4-0 Primera Nacional 04/11/2013 Independiente Rivadavia vs. Banfield 3-0 Primera Nacional 14/05/2013 Banfield vs. Independiente Rivadavia 3-1 Primera Nacional 11/11/2012 Independiente Rivadavia vs. Banfield 0-2 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.

se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Independiente Rivadavia suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Banfield suma 14 puntos en el torneo.